ATV'nin tarihi dizisi Aşk ve Taht'ta ilk kostümlü buluşma

ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Türk televizyonlarının ses getiren işlerine imza atan Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu kostümlü okuma provasında bir araya geldi, diziyle ilgili duygularını paylaştı.

Dekoruyla, hikâyesiyle ve güçlü karakter dünyasıyla yepyeni ve görkemli bir anlatı evreni kurmaya hazırlanan yapım, tarihte daha önce hiç anlatılmamış büyük bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

OYUNCU KADROSU KOSTÜMLÜ OKUMA PROVASINDA BULUŞTU Okuma provasında Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi başarılı oyuncular bir araya geldi.

EKRANLARA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK AŞK VE TAHT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Geniş oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyon hazırlıklarıyla dikkat çeken Aşk ve Taht, Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu; aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri ekseninde izleyiciyle buluşturacak.

Tarihte daha önce hiç anlatılmamış muhteşem bir aşk hikayesiyle ekrana gelecek dizi, yayın öncesi çalışmalarıyla şimdiden merak uyandırdı.