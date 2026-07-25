İnci Türkay'ın oğlu LSE'den mezun oldu! Mezuniyet karelerini paylaştı

Mezuniyet törenine katılan Türkay, bu özel günden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Oğlunun kep attığı anları paylaşan oyuncu, gönderisine duygusal bir mesaj da ekledi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Türkay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var. Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz, hep cesur kalsın. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum."

İnci Türkay'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Takipçileri ve sanat camiasından birçok isim, anne-oğulu tebrik eden yorumlar yaptı.