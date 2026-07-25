İnci Türkay'ın oğlu LSE'den mezun oldu! Mezuniyet karelerini paylaştı
Sihirli Annem'in "Betüş"ü İnci Türkay, oğlu Ali'nin London School of Economics and Political Science'dan (LSE) mezun olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.
Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği "Betüş" karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, oğlu Ali'nin mezuniyet sevincini takipçileriyle paylaştı.
Uzun yıllardır İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan oyuncu, oğlu Ali'nin dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alan London School of Economics and Political Science'daki (LSE) eğitimini başarıyla tamamladığını açıkladı.
"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"
Mezuniyet törenine katılan Türkay, bu özel günden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Oğlunun kep attığı anları paylaşan oyuncu, gönderisine duygusal bir mesaj da ekledi.
"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"
Türkay, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var. Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz, hep cesur kalsın. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum."
İnci Türkay'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Takipçileri ve sanat camiasından birçok isim, anne-oğulu tebrik eden yorumlar yaptı.
İNCİ TÜRKAY'IN ÖZEL HAYATI
İnci Türkay, yaklaşık 10 yıllık birlikteliğin ardından oyuncu ve model Atilla Saral ile Eylül 2019'da Londra'da dünyaevine girdi. Çift, evliliklerini gözlerden uzak bir yaşam sürdürerek devam ettiriyor.
Ünlü oyuncu, ilk evliliğini 2004 yılında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten Ali Eroğlu adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Çiftin evliliği 2009 yılında sona erdi.