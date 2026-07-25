Acun Ilıcalı'nın acı günü: "Hep kalbimde yaşayacaksın"

"SEN ÖRNEK BİR ANNE, ÖRNEK BİR TEYZE OLDUN"

Teyzesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canım teyzem, hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekânın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin."

Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden teyzesi