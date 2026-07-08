Emine Erdoğan'dan NATO resepsiyonuna ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdikleri akşam yemeğine ilişkin paylaşımında "Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin, diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.