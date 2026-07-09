Nuray Sayarı acı haberin ardından günler sonra ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından yeniden anne olacağını duyuran Sayarı, paylaşımında, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der ve olur. Kün feyekün" ifadelerine yer vermişti.

Hastaneden paylaşım yapan Sayarı, yaşadığı acıyı, "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" sözleriyle dile getirdi. Sayarı'nın açıklaması takipçilerini üzerken, ünlü astroloğa çok sayıda destek mesajı geldi.

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Nuray Sayarı'dan bir süre sonra üzücü haber geldi. Ünlü astroloğun hamileliğinin sonlandığı öğrenildi.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı kaybın ardından bir süre gözlerden uzak kalan Nuray Sayarı, günler sonra eşi Ahmet Destan ile birlikte ortaya çıktı. Çiftin samimi ve neşeli halleri dikkat çekti.

İstanbul'daki evlerinin bahçesinde bulunan havuzda vakit geçiren çift, keyifli anlarını paylaştı. Sayarı, "İnanılmaz yoğun bir yaz geçirdik. Yaza yeni girdik ama Avrupa da kavurdu bizi. Şimdi İstanbul'daki evimizdeyiz. Güzel bir yaz bizi bekliyor, tatil başlasın" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Astrolog Nuray Sayarı, hayatı boyunca iki kez nikâh masasına oturdu. Sayarı, ilk evliliğini 1989 yılında Aşkın Sayarı ile yaptı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle sona eren bu evlilikten ünlü astroloğun iki çocuğu bulunuyor.

Nuray Sayarı'nın son paylaşımı