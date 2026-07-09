Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı

Evliliklerinde 4. yılı geride bırakan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın romantik karesi gündem oldu. Uçak seyahati sırasında eşine aşkla bakan Osman'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen törenle dünyaevine girmiş, ardından 7 Temmuz'da Çeşme'de görkemli bir düğün yapmıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla magazin gündeminde adlarından söz ettiriyor.

CEDİ OSMAN'IN EBRU ŞAHİN'E BAKIŞI GÜNDEM OLDU Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu kez uçak yolculuğu sırasında çekilen romantik bir kareyle dikkatleri üzerine çekti. Ebru Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Cedi Osman'ın eşine hayranlıkla baktığı anlar kalpleri eritti.

EVLİLİKLERİNİN DÖRDÜNCÜ YILINI ROMANTİK KARELERLE KUTLADILAR Ebru Şahin, bir gün önce de Cedi Osman ile evliliklerinin dördüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutlamıştı. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte çekilen peş peşe kareleri takipçilerinin beğenisine sunmuş, paylaşım kısa sürede büyük ilgi görmüştü.