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Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Evliliklerinde 4. yılı geride bırakan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın romantik karesi gündem oldu. Uçak seyahati sırasında eşine aşkla bakan Osman'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı 1

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen törenle dünyaevine girmiş, ardından 7 Temmuz'da Çeşme'de görkemli bir düğün yapmıştı.

Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla magazin gündeminde adlarından söz ettiriyor.

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Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı 3

CEDİ OSMAN'IN EBRU ŞAHİN'E BAKIŞI GÜNDEM OLDU

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu kez uçak yolculuğu sırasında çekilen romantik bir kareyle dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Cedi Osman'ın eşine hayranlıkla baktığı anlar kalpleri eritti.

Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı 4

EVLİLİKLERİNİN DÖRDÜNCÜ YILINI ROMANTİK KARELERLE KUTLADILAR

Ebru Şahin, bir gün önce de Cedi Osman ile evliliklerinin dördüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutlamıştı.

Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte çekilen peş peşe kareleri takipçilerinin beğenisine sunmuş, paylaşım kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı 5

Doğal halleri ve samimi pozlarıyla beğeni toplayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yıl dönümü karelerine takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.

Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı 6

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından oyunculuğa yönelen Şahin, kısa sürede televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasına girdi.

Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı 7

Oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol alan Ebru Şahin, özellikle "Hercai" dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e bakışı her şeyi anlattı 8

Başarılı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, daha sonra "Destan" ve "Yüz Yıllık Mucize" gibi dikkat çeken projelerde izleyici karşısına çıktı.

Şimdilerde ekranlardan uzakta olan Ebru Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.

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