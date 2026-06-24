Astrolog Nuray Sayarı ikiz bebeklerini kaybetti
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, bir süredir heyecanla beklediği bebekleriyle ilgili aldığı acı haberi takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta Ahmet Destan ile dünyaevine giren ve kısa bir süre sonra ikiz bebek beklediğini duyurarak sevenlerini sevince boğan 55 yaşındaki Sayarı'nın hamileliğinin sonlandığı öğrenildi.
ÜZÜCÜ HABERİ BÖYLE DUYURDU
Ünlü astrolog, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımıyla duyurdu. Sayarı, "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Daha önce müjdeli haberi verirken "Allah 'ol' der ve olur. Kün feyekün" ifadelerini kullanan Nuray Sayarı, yaşadığı bu kayıp sonrası takipçilerinden gelen destek mesajlarıyla teselli bulmaya çalışıyor.
Nuray Sayarı Hakkında
Evliliği: 15 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Destan ile evlenmişti.
Geçmişi: İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan Sayarı, 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan 2020 yılında ayrılmıştı.
Kariyeri: Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olan Nuray Sayarı, astroloji çalışmalarıyla geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.