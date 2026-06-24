Astrolog Nuray Sayarı ikiz bebeklerini kaybetti

Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta Ahmet Destan ile dünyaevine giren ve kısa bir süre sonra ikiz bebek beklediğini duyurarak sevenlerini sevince boğan 55 yaşındaki Sayarı'nın hamileliğinin sonlandığı öğrenildi.

Ünlü astrolog, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımıyla duyurdu. Sayarı, "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Daha önce müjdeli haberi verirken "Allah 'ol' der ve olur. Kün feyekün" ifadelerini kullanan Nuray Sayarı, yaşadığı bu kayıp sonrası takipçilerinden gelen destek mesajlarıyla teselli bulmaya çalışıyor.