Ahmet Mümtaz Taylan "Zaten deliyiz" deyip anlattı! 20 yıllık mücadele...

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, konuk olduğu programda hayatının zorlu dönemlerine ve depresyonla mücadelesine dair samimi açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 20 yıldır psikiyatri desteği aldığını belirten Taylan, "'Deli miyim ben?' demeyin; zaten deliyiz. Yardım almaktan korkmamak lazım" sözleriyle dikkat çekti.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren ve "Empati" programının sunuculuğunu üstlenen Ahmet Mümtaz Taylan, özel hayatı ve yaşamındaki zorlu dönemlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceren Benderlioğlu'nun YouTube programına konuk olan usta oyuncu, depresyonla mücadelesini ve uzun yıllardır aldığı profesyonel desteği anlattı.

Ünlü oyuncu, anlattıklarının bir tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin özellikle altını çizdi. "Bir öneri değil. Ben ne yaptığımı söyleyeyim" diyen Taylan, genç yaşta aile evinden ayrıldığını ve hayatını sürdürmeye çalışırken pek çok zorlukla karşılaştığını ifade etti.

"KRİZ ZAMANLARINDA HEP YALNIZ OLDUM" Küçük yaşta kendi ayakları üzerinde durmak zorunda kaldığını belirten ünlü oyuncu, yaşamının zorlu dönemlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Küçük yaşta aile evinden ayrıldım. Hayatımı hem okuyarak hem sığınarak geçindirdim. Sığınmacıydım, barınan kişiye döndüm. Kriz zamanlarında ben hep yalnız oldum."

Yaşadığı kriz dönemlerinde yalnızlıkla mücadele ettiğini söyleyen Taylan, kişinin günlük hayatını ve sorumluluklarını sürdüremeyecek noktaya gelmeden profesyonel destek almasının önemine dikkat çekti.

"SON 20 SENEDİR PSİKİYATRİSTE GİDİYORUM" Uzun yıllardır psikiyatri desteği aldığını açıklayan Ahmet Mümtaz Taylan, yardım istemekten çekinilmemesi gerektiğini belirtti. "Çalışamaz, düşünemez, sorumluluğunu taşıyamayacak hâle gelene kadar profesyonel yardım var. Ben de bunu çok uzun süredir yapıyorum. Hayatımın son 20 senesinde psikiyatriste gittim."