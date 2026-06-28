CANLI | Usta sanatçı Kadir İnanır'a hüzünlü veda! Yeşilçam'ın efsanevi ismi son yolculuğuna uğurlanıyor
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde ailesi, sanat dünyasından dostları ve sevenleri usta sanatçıyı gözyaşlarıyla andı. Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran İnanır, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk sinemasının efsanevi ismi Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 26 Haziran 2026 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü" ve daha birçok unutulmaz yapımda başrol oynayan Yeşilçam'ın usta sanatçısı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.
Ailesi, sanat dünyasından dostları ve sevenlerinin katıldığı törende Kadir İnanır son kez alkışlarla uğurlanırken, usta sanatçının naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
CANLI ANLATIM
USTA SANATÇININ REPLİKLERİ DAKİKALARCA ALKIŞLANDI
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde ailesi, sanat camiasından dostları ve sevenleri İnanır'ı büyük bir hüzünle yad etti.
HARBİYE'DE TARİHİ KALABALIK: SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU
Usta sanatçının son vedası için sabahın erken saatlerinden itibaren Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne çok sayıda kişi geldi. Salon kısa sürede dolarken, sevenleri usta sanatçıya son görevlerini yapmak için tören alanında bir araya geldi.
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, törendeki yoğunluğu, "Sadece koltuklar değil, sahne araları, koltuk araları ve merdiven boşlukları Kadir İnanır sevenleriyle, arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla dolup taşmış durumda" sözleriyle aktardı.
Salonun saat 12.00'de açılmasının ardından tüm kapasitenin dolduğunu belirten Mercan, "Sevenleri, büyük ustaya son görevlerini yapmak için bu noktada buluştu" ifadelerini kullandı.
'DELİ KADİR' REPLİĞİYLE SALONDA ALKIŞ TUFANI
Törende Kadir İnanır'ın hayatını ve filmlerini konu alan özel klip gösterildi. Klipte yer alan "Ben Kadir, Deli Kadir! Oyarım seni!" repliği salonda yankılandığında salondakiler usta sanatçıyı dakikalarca alkışladı.
Kadir İnanır'ın hayat hikayesinin anlatıldığı görüntülerde, "Seni yeneceğim İstanbul!" diyerek başladığı mücadelesi ve annesine verdiği sözü anlattığı anlar salondakileri derinden etkiledi.
Özel gösterimde usta sanatçının röportajlarından kesitler ve unutulmaz filmlerinden sahneler de yer aldı. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşandı.
ANMA TÖRENİNDE DUYGU SELİ YAŞANDI
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma törenine katılan oyuncu Kerem Alışık da duygusal anlar yaşadı.
Kadir İnanır'ı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Alışık, "Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Bizim aile dostumuzdu. Çocukluğumdu, gençliğimdi, sinemamdı. O güldükçe sinema güldü. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Çok büyük bir değerdi, çok büyük bir kıymetti. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Nurlarda yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.
Öte yandan törende İnanır'ın geçmiş yıllarda verdiği röportajlardan kesitler ile rol aldığı unutulmaz filmlerden özel sahneler de izleyicilere sunuldu. Usta sanatçının sinema kariyerine damga vuran performansları, salondakilere adeta duygu seli yaşattı.
NURİ ALÇO: "ÇOK BÜYÜK BİR İNSANI KAYBETTİK"
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde konuşan usta oyuncu Nuri Alço, Kadir İnanır'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Alço, "Çok büyük bir insanı kaybettik. Türk sinemasının devi; bakışlarıyla karakterini ortaya koyan, karakterli, sağlam yapılı, çok güzel bir insandı. Allah rahmet etsin. Allah toprağını bol etsin. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok zor konuşuyorum zaten" ifadelerini kullandı.
"KADİR ABİ BAMBAŞKA BİR İNSANDI"
Kadir İnanır'la birçok filmde birlikte rol aldığını belirten Alço, usta sanatçının yalnızca oyunculuğuyla değil, şahsiyeti ve set disiplinindeki duruşuyla da örnek bir isim olduğunu söyledi.
Alço, "Kadir abi bambaşka bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onunla yaşamak, onunla bir takım şeyler paylaşmak... Ben bir sürü filmde beraber oynadım kendisiyle. Bu kadar sete hakim olan, bu kadar karakterli, şahsiyetli, seti yöneten, bütün hareketleri takip eden, oyunculara çok değer veren biriydi" dedi.
Setlerde herkesle tek tek ilgilendiğini anlatan Alço, "Sabah sete çıkmadan önce bütün odaları gezer, herkes yattı mı, odasında mı diye kontrol ederdi. Her şeye hakim olan, çok güzel karakter yapısına sahip, tam bir Türk tiplemesi, tam bir babacandı. Yüzüne, gözlerine bakamazsın. Bakışlarına dayanamazsın. Herkes onun bakışlarından çekinirdi ama iç dünyası o kadar güzeldi ki... Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.