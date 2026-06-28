Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde ailesi, sanat camiasından dostları ve sevenleri İnanır'ı büyük bir hüzünle yad etti.

HARBİYE'DE TARİHİ KALABALIK: SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Usta sanatçının son vedası için sabahın erken saatlerinden itibaren Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne çok sayıda kişi geldi. Salon kısa sürede dolarken, sevenleri usta sanatçıya son görevlerini yapmak için tören alanında bir araya geldi.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, törendeki yoğunluğu, "Sadece koltuklar değil, sahne araları, koltuk araları ve merdiven boşlukları Kadir İnanır sevenleriyle, arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla dolup taşmış durumda" sözleriyle aktardı.

Salonun saat 12.00'de açılmasının ardından tüm kapasitenin dolduğunu belirten Mercan, "Sevenleri, büyük ustaya son görevlerini yapmak için bu noktada buluştu" ifadelerini kullandı.

'DELİ KADİR' REPLİĞİYLE SALONDA ALKIŞ TUFANI

Törende Kadir İnanır'ın hayatını ve filmlerini konu alan özel klip gösterildi. Klipte yer alan "Ben Kadir, Deli Kadir! Oyarım seni!" repliği salonda yankılandığında salondakiler usta sanatçıyı dakikalarca alkışladı.

Kadir İnanır'ın hayat hikayesinin anlatıldığı görüntülerde, "Seni yeneceğim İstanbul!" diyerek başladığı mücadelesi ve annesine verdiği sözü anlattığı anlar salondakileri derinden etkiledi.

Özel gösterimde usta sanatçının röportajlarından kesitler ve unutulmaz filmlerinden sahneler de yer aldı. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşandı.