CANLI | Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane oyuncu Kadir İnanır'a son veda
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İleri evre akciğer kanseri, zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Türk sinemasına damga vuran İnanır'ın vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, yakın dostları usta oyuncuyu A Haber ekranlarında anlattı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İleri evre akciğer kanseri, zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta oyuncunun saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. İnanır, sevenlerinin omuzlarında uğurlanmasının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
CANLI ANLATIM
KADİR İNANIR'IN VASİYETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Kadir İnanır'ın vefatının ardından hastane önünde basın açıklaması yapan Levent İnanır, Yeşilçam'ın efsane isminin vasiyetiyle ilgili iddialara açıklık getirdi.
Levent İnanır, amcasının herhangi bir yazılı ya da sözlü vasiyet bırakmadığını açıkladı.
"ÖZEL BİR İSTEĞİ YOKTU"
İnanır, basın mensuplarının "Vasiyeti var mıydı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Son görüşmemiz entübe sürecinden önceydi. Durumu iyiydi ama çok direndi. Biliyordu, çok yıpranmıştı. Artık organları yorulmuştu; kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız."
KADİR İNANIR MEMLEKETİ FATSA’DA ANILDI
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatı memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Cadde ve sokaklarda gün boyunca İnanır'ın sanat yaşamı, rol aldığı unutulmaz filmler ve Türk sinemasına kazandırdığı eserler Cumhuriyet Meydanı'ndaki LED ekranlara yansıtıldı.
İlçe sakinleri, Fatsa'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan İnanır'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Meydandan geçen vatandaşlar, ekranda yer alan fotoğrafları ilgiyle izledi ve zaman zaman duygusal anlar yaşadı
"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE SAAT 18.05'TE HAYATINI KAYBETTİ"
Kadir İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Hüsnü Görgen'den de açıklama geldi. Görgen, "İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu.
Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti.
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.