Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, usta oyuncu Ahmet Yenilmez A Haber canlı yayınında hemşehrisi ve meslek büyüğü İnanır’ı andı.

Kadir İnanır’ın vefatıyla sadece bir oyuncunun değil, bir devrin kapandığını belirten Ahmet Yenilmez, "Başımız sağ olsun. Aynı zamanda hemşehrimdi, meslek büyüğü olmasının yanında bir hemşehri büyüğümü kaybettim. Yunus Emre’nin dediği gibi, 'Ölen beden imiş.' Mesele arkada bıraktığın sestir. Düşünsenize, bir meslek uğruna feda olmuş bir hayat. Bir ailesi olmamış, çoluk çocuk bırakmamış; herkesin çocuklarını çocuğu bilmiş, memleketi bilmiş bir isimden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Yenilmez, usta sanatçının karakterini, "Tatar Ramazan öldü, Selvi Boylum öksüz kaldı" sözleriyle özetledi.

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İnanır ile aralarındaki farklı dünya görüşlerine rağmen kurdukları derin bağı anlatan Yenilmez, "Bizim ideolojik yapımız biraz zıttı birbirine; o sosyal demokrat yapıya sahipti, ben Türkçüydüm. Ancak döner döner otururduk; 'Gel bakayım bana, Gaspıralı'yı anlat. İsmail Gaspıralı ne demiştir? Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları'nda şöyle bir şey var, bunu bir konuşalım' derdi" diyerek İnanır’ın entelektüel yönünü aktardı. Usta oyuncunun edebiyata olan hakimiyetine vurgu yapan Yenilmez, "Kemal Tahir’den Attila İlhan’a kadar yerli ve dünya edebiyatının hepsine vakıftı. Bu tip sanatçı profilini kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip sanatçı profilini kaybettik. Bittiler işte.

Günümüzdeki sanatçı profili ile Yeşilçam efsanelerini kıyaslayan Yenilmez, "Soruyorum şimdi böyle reytingleri, rekorları kıran arkadaşlarımızın şöyle okuduğu kitapları soralım. Bu yapılan işlere de aksediyor, dikkat ediyor musunuz? Bir gün dibe vuruş mutlaka özü aratır. Yani her dibe vuruştan sonra bir yükseliş söz konusu olacaksa o öze dönüşten olur. O mutlaka aranır. Hangi ideoloji, hangi yapı, hangi dünya görüşü olursa olsun... O yüzden bunlar örnek insanlardı. Duruşuyla örnek insanlardı, sanatıyla örnek insanlardı. Bir devir yavaş yavaş kapanıyor. Hayatta olanlara Allah sağlıklı ömür nasip etsin. Kadir ağabeye de Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

"%100 YERLİ VE HÜMANİST BİR YÜREK"

Kadir İnanır’ın sarsılmaz duruşunun her zaman örnek alınacağını ifade eden Ahmet Yenilmez, "Duruşuyla ve sanatıyla örnek bir insandı. Kadir İnanır %100 yerli ama alabildiğine de hümanist bir yüreğe sahipti. Bir devir yavaş yavaş kapanıyor. Hayatta olanlara Allah sağlık versin, Kadir ağabeye de Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullanarak usta sanatçıya veda etti.