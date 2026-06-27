Kadir İnanır'a son veda! Cenaze töreni ne zaman, hangi camide?
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 77 yaşındaki sanatçı, ileri evre akciğer kanseri ve zatürreye bağlı gelişen solunum yetmezliği ile çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk sinemasına damga vuran sayısız yapımda rol alan İnanır'ın cenaze programı da netleşirken, sanat dünyasından dostları usta ismi A Haber'de anlattı.
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.
77 yaşındaki usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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KADİR İNANIR MEMLEKETİ FATSA’DA ANILDI
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatı memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Cadde ve sokaklarda gün boyunca İnanır'ın sanat yaşamı, rol aldığı unutulmaz filmler ve Türk sinemasına kazandırdığı eserler Cumhuriyet Meydanı'ndaki LED ekranlara yansıtıldı.
İlçe sakinleri, Fatsa'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan İnanır'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Meydandan geçen vatandaşlar, ekranda yer alan fotoğrafları ilgiyle izledi ve zaman zaman duygusal anlar yaşadı
"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE SAAT 18.05'TE HAYATINI KAYBETTİ"
Kadir İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Hüsnü Görgen'den de açıklama geldi. Görgen, "İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu.
Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti.
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
KADİR İNANIR'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın cenaze programı netleşti. 77 yaşında yaşamını yitiren sanatçı için 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da tören düzenlenecek.
HANGİ CAMİDEN KALDIRILACAK, NEREYE DEFNEDİLECEK?
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatıyla ilgili açıklamada bulunan yeğeni Levent İnanır, "Kadir İnanır’ın yıllar önce verdiği röportajda şunları söylemişti. 'Ben bir gün öldüğümde Türkiye’de bütün evlerden cenaze kalkacak' demişti. Telefonlarımız durmuyor. Çok sevilen, çok özlenen bir insandı. Bu süreçte Bingöl’de bulundum, Diyarbakır’da bulundum film çekmek için. İnanın sokakta yürüyemiyordum. Bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Direndi, hastane sağ olsun, doktorlar sağ olsun. Hep beraber direndiler ama üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı. 8 yıl içerisinde bu kadar dayanabildi. Pazar günü bir tören yapılacak anma gibi bir şey yapılacak. Sonra Levent Barbaros Camii’nden kaldırılacak Pazar günü. Sonra da Ulus Mezarlığı’na defnedeceğiz. Büyük bir yıldız daha gökyüzünde yerini alacak. Son görüştüğüm entübe sürecinden önceydi. Direniyordu ama o da biliyordu. Espri yaptı burada neden yatırıyorsunuz kaldırın leventte yatırın. Hala espri yapabiliyordu. Çok yorulmuştu çok yıpranmıştı 3. pıhtı atması akciğerde ki sorun. Kendi de yorulmuştu kalbi de yorulmuştu mekanı cennet olsun" dedi.
Usta oyuncunun cenaze programını ise meslektaşı Menderes Samancılar açıkladı. Samancılar, "Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ı kaybettik. 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirilecektir. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılınacaktır. Cenaze sonrası Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Defin töreni sonrası Akatlar Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilecek. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
KADİR İNANIR CENAZE PROGRAMI
Tarih: 28 Haziran Pazar
Anma töreni: Yarın saat 13.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek.
Cenaze namazı: Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kadir İnanır, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanacak.
İnanır, kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.