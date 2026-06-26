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Kadir İnanır'a son veda! Cenaze töreni ne zaman, hangi camide?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kadir İnanır'a son veda! Cenaze töreni ne zaman, hangi camide?

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 77 yaşındaki sanatçı, ileri evre akciğer kanseri ve zatürreye bağlı gelişen solunum yetmezliği ile çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk sinemasına damga vuran sayısız yapımda rol alan İnanır'ın cenaze programı da netleşirken, sanat dünyasından dostları usta ismi A Haber'de anlattı.

AHaber CANLI YAYIN

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.

77 yaşındaki usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CANLI ANLATIM

21:41

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE SAAT 18.05'TE HAYATINI KAYBETTİ"

Kadir İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Hüsnü Görgen'den de açıklama geldi. Görgen, "İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu.

Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti.

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi. 

19:40

KADİR İNANIR'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın cenaze programı netleşti. 77 yaşında yaşamını yitiren sanatçı için 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da tören düzenlenecek.

HANGİ CAMİDEN KALDIRILACAK, NEREYE DEFNEDİLECEK?

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatıyla ilgili açıklamada bulunan yeğeni Levent İnanır, "Kadir İnanır’ın yıllar önce verdiği röportajda şunları söylemişti. 'Ben bir gün öldüğümde Türkiye’de bütün evlerden cenaze kalkacak' demişti. Telefonlarımız durmuyor. Çok sevilen, çok özlenen bir insandı. Bu süreçte Bingöl’de bulundum, Diyarbakır’da bulundum film çekmek için. İnanın sokakta yürüyemiyordum. Bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Direndi, hastane sağ olsun, doktorlar sağ olsun. Hep beraber direndiler ama üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı. 8 yıl içerisinde bu kadar dayanabildi. Pazar günü bir tören yapılacak anma gibi bir şey yapılacak. Sonra Levent Barbaros Camii’nden kaldırılacak Pazar günü. Sonra da Ulus Mezarlığı’na defnedeceğiz. Büyük bir yıldız daha gökyüzünde yerini alacak. Son görüştüğüm entübe sürecinden önceydi. Direniyordu ama o da biliyordu. Espri yaptı burada neden yatırıyorsunuz kaldırın leventte yatırın. Hala espri yapabiliyordu. Çok yorulmuştu çok yıpranmıştı 3. pıhtı atması akciğerde ki sorun. Kendi de yorulmuştu kalbi de yorulmuştu mekanı cennet olsun" dedi.


Usta oyuncunun cenaze programını ise meslektaşı Menderes Samancılar açıkladı. Samancılar, "Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ı kaybettik. 28 Haziran Pazar günü saat 13.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirilecektir. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii’nde cenaze namazı kılınacaktır. Cenaze sonrası Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Defin töreni sonrası Akatlar Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilecek. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR CENAZE PROGRAMI
Tarih: 28 Haziran Pazar
Anma töreni: Saat 13.00, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Cenaze namazı: Barbaros Hayrettin Paşa Camii
Defin yeri: Ulus Mezarlığı

19:22

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Kadir İnanır için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan,  "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.  Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

19:19

TATAR RAMAZAN ÖLDÜ SELVİ BOYLUM ÖKSÜZ KALDI!

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, usta oyuncu Ahmet Yenilmez A Haber canlı yayınında hemşehrisi ve meslek büyüğü İnanır’ı andı. 

AHMET YENİLMEZ'DEN KADİR İNANIR'A DUYGUSAL VEDA

Kadir İnanır’ın vefatıyla sadece bir oyuncunun değil, bir devrin kapandığını belirten Ahmet Yenilmez, "Başımız sağ olsun. Aynı zamanda hemşehrimdi, meslek büyüğü olmasının yanında bir hemşehri büyüğümü kaybettim. Yunus Emre’nin dediği gibi, 'Ölen beden imiş.' Mesele arkada bıraktığın sestir. Düşünsenize, bir meslek uğruna feda olmuş bir hayat. Bir ailesi olmamış, çoluk çocuk bırakmamış; herkesin çocuklarını çocuğu bilmiş, memleketi bilmiş bir isimden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Yenilmez, usta sanatçının karakterini, "Tatar Ramazan öldü, Selvi Boylum öksüz kaldı" sözleriyle özetledi.

ZIT İDEOLOJİLERDEKİ ORTAK KÜLTÜR DERİNLİĞİ
İnanır ile aralarındaki farklı dünya görüşlerine rağmen kurdukları derin bağı anlatan Yenilmez, "Bizim ideolojik yapımız biraz zıttı birbirine; o sosyal demokrat yapıya sahipti, ben Türkçüydüm. Ancak döner döner otururduk; 'Gel bakayım bana, Gaspıralı'yı anlat. İsmail Gaspıralı ne demiştir? Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları'nda şöyle bir şey var, bunu bir konuşalım' derdi" diyerek İnanır’ın entelektüel yönünü aktardı. Usta oyuncunun edebiyata olan hakimiyetine vurgu yapan Yenilmez, "Kemal Tahir’den Attila İlhan’a kadar yerli ve dünya edebiyatının hepsine vakıftı. Bu tip sanatçı profilini kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip sanatçı profilini kaybettik. Bittiler işte.

Günümüzdeki sanatçı profili ile Yeşilçam efsanelerini kıyaslayan Yenilmez, "Soruyorum şimdi böyle reytingleri, rekorları kıran arkadaşlarımızın şöyle okuduğu kitapları soralım. Bu yapılan işlere de aksediyor, dikkat ediyor musunuz? Bir gün dibe vuruş mutlaka özü aratır. Yani her dibe vuruştan sonra bir yükseliş söz konusu olacaksa o öze dönüşten olur. O mutlaka aranır. Hangi ideoloji, hangi yapı, hangi dünya görüşü olursa olsun... O yüzden bunlar örnek insanlardı. Duruşuyla örnek insanlardı, sanatıyla örnek insanlardı. Bir devir yavaş yavaş kapanıyor. Hayatta olanlara Allah sağlıklı ömür nasip etsin. Kadir ağabeye de Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

 

"%100 YERLİ VE HÜMANİST BİR YÜREK"
Kadir İnanır’ın sarsılmaz duruşunun her zaman örnek alınacağını ifade eden Ahmet Yenilmez, "Duruşuyla ve sanatıyla örnek bir insandı. Kadir İnanır %100 yerli ama alabildiğine de hümanist bir yüreğe sahipti. Bir devir yavaş yavaş kapanıyor. Hayatta olanlara Allah sağlık versin, Kadir ağabeye de Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullanarak usta sanatçıya veda etti.

19:17

KADİR İNANIR'I DOSTLARI A HABER'DE ANLATTI: "BİR DEVİR KAPANDI"

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, usta oyuncunun ardından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, A Haber canlı yayınına bağlanarak Kadir İnanır’ın Türk sineması ve toplumu üzerindeki derin izlerini anlattı. Aytuğ, İnanır’ın kaybıyla sinemada bir devrin kapandığını vurgulayarak, efsane sanatçının sadece bir "Jön" değil, aynı zamanda toplumsal meselelerde elini taşın altına koyan bir "denge adamı" olduğunu ifade etti.

TÜRK SİNEMASININ DEV ÇINARI KADİR İNANIR'I DOSTU A HABER'DE ANLATTI

YEŞİLÇAM'DA BİR DEVRİN SONU

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Türk sinemasının, sevenlerinin, ailesinin başı sağ olsun. Kadir İnanır ile beraber ben Türk sinemasında bir devrin kapandığını düşünüyorum, buna inanıyorum. Çünkü Yeşilçam’ın ilk yıllarından itibaren tırnak içerisinde ‘Jön’ olarak adlandırabileceğimiz belki de son ismi uğurluyoruz. Bugün onun vedası var aslında. Yani yeri doldurulamayacak bir sanatçıyı kaybetmiş bulunuyoruz. Sadece bir film oyuncusu olarak insanların gönüllerinde yer bulmamıştı" ifadelerini kullandı.


TOPLUMUN MİHENK TAŞI VE DENGE ADAMI

Yüksel Aytuğ, "Aynen öyle; içinde yaşadığı topluma sahip çıkan, örnek olmaya gayret eden, aynı zamanda bir denge adamı, bir akil kişiydi. Her türlü sosyal meselede kendini sorumlu hisseden ve bilfiil çözümüne katkı veren ender sanatçılarımızdan, oyuncularımızdan biriydi. Aynı zamanda Kadir İnanır deyince kelime karşılığı bana dürüstlük, yiğitlik, mertlik olarak yansıyor, ben öyle değerlendiriyorum. O nedenle kaybı gerçekten çok büyük. Türk insanı onu arayacak, özleyecek ama geride bıraktığı eserleriyle her daim hatırlanacak o nitelikte, o kalibrede bir sanatçıyı maalesef bugün kaybetmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

 

19:12

"İÇİMDEN BİR DOST GİTTİ"

Türk sinemasının dev çınarı Kadir İnanır’ın vefatı tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğarken, usta sanatçının 45 yıllık dostu yönetmen Ünal Küpeli, A Haber canlı yayınında yürek burkan açıklamalarda bulundu. İnanır ile olan sarsılmaz bağını anlatan Küpeli, efsane oyuncunun sadece sinema için değil, insanlık adına da yeri doldurulamaz bir kayıp olduğunu vurguladı.

ÜNAL KÜPELİ A HABER'E KONUŞTU: "İÇİMDEN BİR DOST GİTTİ"

"OĞLUMUN KİRVESİYDİ"
Kadir İnanır ile olan dostluğunun sadece setlerle sınırlı kalmadığını belirten Ünal Küpeli, "Vallahi çok üzgünüm. Çünkü o benim çok yakınımdı. Sadece yaptığımız filmlerde değil, oğlumun, biricik oğlumun da kirvesiydi. 45 senedir bir arada yaşadık" ifadelerini kullandı. İnanır’ın vefatıyla ailesinden bir parçayı kaybettiğini dile getiren Küpeli, usta sanatçıya Allah’tan rahmet diledi.

"TAM BİR SANAT ADAMIYDI"
Usta oyuncunun karakterine ve sanatçı kişiliğine dair övgü dolu sözler sarf eden Küpeli, "Sinemamız, sanatımız için çok büyük bir kayıptı. İnsan olarak dürüst, mert, hiç kimsenin aleyhine konuşmayan, dedikodu yapmayan tam bir sanat adamıydı. Bonkördü, eli açıktı. Herkese dosttu" sözleriyle Kadir İnanır’ın örnek kişiliğini aktardı. İnanır’ın hayatı boyunca kimseyle bir sorunu olmadığını hatırlatan Küpeli, usta aktörün asaletine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Yaşadığı derin acı sesine yansıyan ve konuşmakta güçlük çeken Ünal Küpeli, "Şu anda çok üzgünüm. İçimden bir dost gitti. Türkiye’mizin başı sağ olsun, öyle diyelim" cümleleriyle duygularını paylaştı.

18:51

TÜRK SİNEMASINDA "KADİRİZM" DÖNEMİ SONA ERDİ

Hafızalara kazınan Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yaban gibi yüzlerce ölümsüz yapımın usta oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi. 

TÜRK SİNEMASINDA BİR DEVİR KAPANDI!

Yeşilçam’ın dev çınarının vefatına ilişkin son durumu aktaran A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Yeşilçam'ın acı kaybı diyebiliriz aslında. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yaban gibi hafızalara kazınan yapımların usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi" sözleriyle usta sanatçının vefatını duyurdu. Karaca, efsane aktörün kaybının sevenleri üzerinde derin bir üzüntü yarattığını belirtti.

KRİTİK SÜREÇ VE HASTANE AÇIKLAMASI
Usta sanatçının bir süredir devam eden tedavi sürecine değinen Karaca, "Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı Kadir İnanır. Sonrasında ise sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Burada 6 gün süren kritik bir entübasyon süreci geçiren usta sanatçıdan geçtiğimiz dakikalarda acı haber geldi" ifadelerini kullandı. Hastaneden gelen resmi bilgilere de değinen Karaca, "Hastaneden yapılan açıklamada 77 yaşındaki İnanır'ın zatürre nedeniyle tedavi gördüğü ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirttiler" diyerek ölüm nedenini aktardı.

"KADİRİZM" EKOLÜNÜN SON TEMSİLCİSİ
Kadir İnanır’ın Türk sinemasına bıraktığı derin izlere vurgu yapan Erşan Karaca, "Türk sinemasında bir devir kapandı diyebiliriz aslında. Kadirizm akımıyla Türk sinemasında kendine has bir ekol yaratan Kadir İnanır, sadece canlandırdığı sert ve mağrur karakterlerle değil, toplumsal mesajlar içeren filmleriyle de halkın kalbinde taht kurmuştu" dedi. Yarım asırlık dev kariyerin önemine dikkat çeken Karaca, "Dile kolay tabii yarım asırlık kariyer var burada ve yüzlerce film sığdı ustanın hayatı içerisine" değerlendirmesinde bulundu.

CENAZE PROGRAMI BEKLENİYOR
Sanat dünyasından ve siyasetten gelen taziye mesajlarının devam ettiğini belirten Erşan Karaca, "Usta oyuncunun cenaze programı da önümüzdeki dakikalarda netleşecek" dedi.

18:39

"HELALLEŞEMEDİK, SON DERECE HÜZÜNLÜYÜM"

Usta ismi Orhan Gencebay A Haber'de anlattı. Orhan Gencebay, "Çok üzüntülüyüm şu anda. Yarım saat içinde rahmetli Kadir kardeşimizin vefat haberini aldım, son derece üzüldüm" dedi. Gencebay, "Son günlerde ha bugün ha yarın, hemen gideceğim diye niyetlenmeme rağmen kısmet olmadı. Son derece üzüldüm, vedalaşamadık onunla. Allah Rabbim gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Gencebay, "Kadirciğim rahmetli oldu artık. İnanacağı gelmiyor insanın ama bir gün hepimiz göçeceğiz. O’nun da kısmeti bu kadarmış. Allah gani gani rahmet eylesin" sözleriyle acısını dile getirdi.

KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ! ORHAN GENCEBAY A HABER'DE DOSTUNU ANLATTI

"GÖREVİNİ ÇOK İYİ YAPTI"

Kadir İnanır’ın sanat hayatına dair vurgu yapan Orhan Gencebay, "Bu dünyada herkes bir görev yapar, o da bu görevini çok iyi yaptı. Çok iyi çalışmalar yaptı, güzel çalışmalar yaptı. Yani görevini iyi yaptı ve Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

SİNEMA ÖNCESİNE DAYANAN 50 YILLIK DOSTLUK

Orhan Gencebay, "Çok evvel tanıştık. 70’lerin başından beri tanıdığım birisi. Sinemaya girmeden önce de tanıdığım birisiydi kardeşim. Ben ondan yaşça biraz büyüktüm, yani aynı yaşlardaydık" dedi. Dostluklarının geçmişine değinen Gencebay, "Uzun süre beraber çok görüştük, daha sonra görüşemedik bir hayli ama neticede son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm. Haberini almıştım, biliyordum hasta olduğunu" ifadelerini kullandı.

"BU DEFA ÇOK CİDDİ ACILAR ÇEKTİ"

Kadir İnanır’ın geçmişteki sağlık sorunlarını hatırlatan Orhan Gencebay, "Ne zamandan beri hasta olduğunu da biliyorduk zaten. 10-15 sene evvel yaklaşık, belki biraz daha sonra da hastanede yatmıştı akciğerden dolayı. Bu defa tekrar nüksedince bu defa çok ciddi acılar çekti tabii" dedi. Gencebay sözlerini, "Kısmeti buymuş diyorum, bir şey diyemiyoruz. Rabbim bilir tabii. Allah’ım gani gani rahmet eylesin sevgili Kadir kardeşime. Sevenlerine de sabırlar diliyorum, tüm yakınlarına, canlarına sabırlar diliyorum" diyerek noktaladı.

18:18

KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.

77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KADİR İNANIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Fatsa Ordu'da dünyaya geldi. Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır aslen Trabzon, Sürmenelidir, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

1968 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"na katıldı. Bu yarışmada yer alan diğer yarışmacılar Uğur Güçlü, Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç, Demir Karahan, Sühan Baydar ve Altan Bozkurt arasında ilk üçe giremedi. 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da ise birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaşmıştır. Daha sonra, Şoray ile birçok filmde daha rol alarak Türk sinemasının önde gelen erkek oyuncuları arasına girmiştir.

Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.

2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı. Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

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