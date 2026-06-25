Gökhan Türkmen'e eski çalışanından ölüm tehdidi! Mesajları kan dondurdu

Müzik dünyasının sevilen ismi Gökhan Türkmen, uzun süredir huzurunu kaçıran ve hayatını tehdit eden eski bir çalışanı hakkında yargı yoluna başvurdu.

Görevden çıkarılmayı kabul edemeyen Muhammet Fatih T., iddiaya göre yaklaşık bir senedir Gökhan Türkmen'i düzenli olarak rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi.

Sorumluluklarını suistimal ettiği ve ahlaka aykırı davranışlar sergilediği fark edilen personelin iş sözleşmesi, Türkmen tarafından sonlandırıldı ve 16 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla şirketle olan bağı tamamen koparıldı.

"SENİNLE UĞRAŞMAZSAM ADAM DEĞİLİM"

Bu süreçte eski çalışanın attığı iddia edilen ve dosyaya delil olarak eklenen o mesajlar ise şu şekilde:

"Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim..." , "Gökhan Türkmen denilen mahluk, sana bir şey olursa benden haberin olsun"

Yaşadığı bu süreç karşısında sessiz kalmayan Gökhan Türkmen, eski çalışanından şikayetçi olarak konuyu yargıya taşıdı.