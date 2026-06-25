Gökhan Türkmen'e eski çalışanından ölüm tehdidi! Mesajları kan dondurdu
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, eski şirket müdürü Muhammet Fatih T. tarafından sistematik olarak tehdit ve tacize uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. İş akdi feshedilen eski çalışanının "Ömrümün sonuna kadar seninle uğraşacağım" şeklindeki kan donduran mesajlarını delil olarak sunan Türkmen, yargı sürecini başlattı.
Müzik dünyasının sevilen ismi Gökhan Türkmen, uzun süredir huzurunu kaçıran ve hayatını tehdit eden eski bir çalışanı hakkında yargı yoluna başvurdu.
Milliyet'te yer alan habere göre verilen şikayet dilekçesindeki olaylar, Türkmen'e ait GTR Müzik Prodüksiyon Şirketi'nde uzun süre genel müdürlük yapan Muhammet Fatih T.'nin görevini kötüye kullanmasıyla başladı.
Sorumluluklarını suistimal ettiği ve ahlaka aykırı davranışlar sergilediği fark edilen personelin iş sözleşmesi, Türkmen tarafından sonlandırıldı ve 16 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla şirketle olan bağı tamamen koparıldı.
Görevden çıkarılmayı kabul edemeyen Muhammet Fatih T., iddiaya göre yaklaşık bir senedir Gökhan Türkmen'i düzenli olarak rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi.
"SENİNLE UĞRAŞMAZSAM ADAM DEĞİLİM"
Bu süreçte eski çalışanın attığı iddia edilen ve dosyaya delil olarak eklenen o mesajlar ise şu şekilde:
"Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim..." , "Gökhan Türkmen denilen mahluk, sana bir şey olursa benden haberin olsun"
Yaşadığı bu süreç karşısında sessiz kalmayan Gökhan Türkmen, eski çalışanından şikayetçi olarak konuyu yargıya taşıdı.