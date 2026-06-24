Wanda Nara hamlesi Icardi'yi durdurdu! Arjantin'den çıkış yok
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi'nin, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle Arjantin'de mahsur kaldığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatındaki sarsıntılarla gündemden düşmüyor.
WANDA ŞİKAYET ETTİ, ICARDİ MAHSUR KALDI
Yıldız oyuncunun, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreçte işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, ülkesinde bulunan Icardi için mahkemeden yurt dışına çıkış yasağı geldi.
Söz konusu kararın futbolcunun kızları Francesca ile Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu ve Wanda Nara'nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği iddia edildi. Bu ani gelişme, Galatasaray cephesinde de şok etkisi yarattı.
Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesini gözden geçirmesi için Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu. Ancak alınan mahkeme kararı sonrası futbolcu gelemiyor. Yıldız oyuncunun avukatları, kararın iptali için mahkemeye acil duruşma talebinde bulunarak süreci çözmeye çalışıyor.