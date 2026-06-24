Wanda Nara hamlesi Icardi'yi durdurdu! Arjantin'den çıkış yok

Icardi'nin başı sadece Arjantin'deki hukuki süreçlerle dertte değil. Ünlü futbolcunun, geçtiğimiz dönemde Göktürk'te kiraladığı lüks villayla ilgili başlattığı hukuk mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor.

Yıllık kirası yaklaşık 23 milyon 330 bin TL (504 bin dolar) olan villayı, sözleşmenin bitimine 4 ay kala boşaltan Icardi, ev sahibini karşı karşıya getirdi. Kalan 4 aylık kira bedeli olan 8 milyon TL'nin ödenmesini talep eden mülk sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptali davası açtı. Icardi'nin icra takibine itiraz etmesi üzerine dosya mahkemeye taşındı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Hem Arjantin'deki yasak kararı hem de Türkiye'deki kira davası, Icardi'nin üzerindeki baskıyı artırırken, taraftarlar yıldız ismin ne zaman İstanbul'a döneceğini merakla bekliyor.