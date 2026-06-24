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Wanda Nara hamlesi Icardi'yi durdurdu! Arjantin'den çıkış yok

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Wanda Nara hamlesi Icardi'yi durdurdu! Arjantin'den çıkış yok

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi'nin, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle Arjantin'de mahsur kaldığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatındaki sarsıntılarla gündemden düşmüyor.

Icardi'nin eski eşi Wanda NaraIcardi'nin eski eşi Wanda Nara

WANDA ŞİKAYET ETTİ, ICARDİ MAHSUR KALDI

Yıldız oyuncunun, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreçte işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, ülkesinde bulunan Icardi için mahkemeden yurt dışına çıkış yasağı geldi.

Söz konusu kararın futbolcunun kızları Francesca ile Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu ve Wanda Nara'nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği iddia edildi. Bu ani gelişme, Galatasaray cephesinde de şok etkisi yarattı.

Wanda Nara hamlesi Icardi'yi durdurdu! Arjantin'den çıkış yok - 1

Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesini gözden geçirmesi için Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu. Ancak alınan mahkeme kararı sonrası futbolcu gelemiyor. Yıldız oyuncunun avukatları, kararın iptali için mahkemeye acil duruşma talebinde bulunarak süreci çözmeye çalışıyor.

Mauro Icardi'nin kiralık villasıMauro Icardi'nin kiralık villası

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Icardi'nin başı sadece Arjantin'deki hukuki süreçlerle dertte değil. Ünlü futbolcunun, geçtiğimiz dönemde Göktürk'te kiraladığı lüks villayla ilgili başlattığı hukuk mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor.

Wanda Nara hamlesi Icardi'yi durdurdu! Arjantin'den çıkış yok - 2

Yıllık kirası yaklaşık 23 milyon 330 bin TL (504 bin dolar) olan villayı, sözleşmenin bitimine 4 ay kala boşaltan Icardi, ev sahibini karşı karşıya getirdi. Kalan 4 aylık kira bedeli olan 8 milyon TL'nin ödenmesini talep eden mülk sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptali davası açtı. Icardi'nin icra takibine itiraz etmesi üzerine dosya mahkemeye taşındı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Hem Arjantin'deki yasak kararı hem de Türkiye'deki kira davası, Icardi'nin üzerindeki baskıyı artırırken, taraftarlar yıldız ismin ne zaman İstanbul'a döneceğini merakla bekliyor.

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