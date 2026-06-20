Survivor 2026 heyecanı dün akşam görkemli bir finalle sona erdi. Büyük mücadelenin ardından şampiyonluk kupasını Mert Nobre kaldırırken, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nagihan Karadere'nin en büyük destekçisi Demet Akalın'dan çok anlamlı bir paylaşım geldi.

Aylardır büyük bir merakla takip edilen Survivor 2026'da 19 Haziran gecesi final heyecanı yaşandı. 1 Ocak'ta başlayan ve ekranların en zorlu yarışmalarından biri olarak hafızalara kazınan sezonda; Mert Nobre ve Nagihan Karadere, büyük şampiyonluk için canlı yayında son kez karşı karşıya geldi. ŞAMPİYON NOBRE OLDU Kıran kırana geçen final mücadelesinin ardından, izleyicilerin oylarıyla Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre olarak ilan edildi.

"EFSANE OLARAK KALACAKSIN" Yarışma boyunca sosyal medya hesaplarından sık sık Nagihan Karadere'ye olan desteğini dile getiren ve şampiyonluğunu gönülden isteyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, finalin ardından sessizliğini bozdu. Karadere'nin ikinciliği ile sonuçlanan gecenin hemen ardından Akalın, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Demet'ten Nagihan'a anlamlı destek / Instagram