Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti

Hem konservatuvardaki öğrencileri hem de Türk müziğine kazandırdığı eşsiz eserlerle tanınan Paşmakçı'nın vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Paşmakçı ile uzun yıllara dayanan çalışma arkadaşlığına vurgu yapan Akartürk, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum."