Türk Halk Müziği’nin acı kaybı! Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği dünyası büyük bir çınarını kaybetti. Akademisyen, saz sanatçısı, derlemeci, radyo programcısı ve koro şefi Yücel Paşmakçı'nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Acı haberi, meslektaşı Bedia Akartürk duyurdu.
Türk Halk Müziği'nin duayen ismi usta sanatçı, Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti.
ACI HABERİ DUYURDU
Hem konservatuvardaki öğrencileri hem de Türk müziğine kazandırdığı eşsiz eserlerle tanınan Paşmakçı'nın vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.
Acı haberi alan usta sanatçı Bedia Akartürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyduğu derin üzüntüyü sevenleriyle paylaştı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Paşmakçı ile uzun yıllara dayanan çalışma arkadaşlığına vurgu yapan Akartürk, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum."