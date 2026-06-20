Survivor 2026, bu akşam gerçekleştirilen büyük finalle birlikte unutulmaz bir sezonu daha geride bıraktı. 1 Ocak tarihinde başlayan ve aylarca süren zorlu mücadelenin ardından şampiyonluk kupasını alan isim belli oldu.

Survivor 2026'da şampiyon açıklandı... 18 Haziran'da gerçekleşen yarı final aşamasının ardından, parkurlarda sergiledikleri üstün performansla finale adını yazdıran isimler Nagihan Karadere ve Mert Nobre olmuştu. Türkiye'nin merakla beklediği büyük finalde, iki güçlü yarışmacı kupa için son kez kozlarını paylaştı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI MERT NOBRE'NİN Final oyununda oldukça etkileyici bir performans sergileyen Mert Nobre, ilk turu 8-1 gibi net bir skorla kazanarak büyük bir avantaj elde etti. İkinci turda da baskın oyununu sürdüren Nobre, rakibi Nagihan Karadere karşısında 8-7'lik skorla galip gelerek Survivor 2026'nın şampiyonu olmayı başardı.

MERT NOBRE KİMDİR? Türk futbol camiasının yakından tanıdığı, uzun yıllar Türkiye'de forma giyen ve 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek "Mert" adını alan başarılı sporcu, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Survivor 2026'da sergilediği azim ve fiziksel güçle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Nobre, final gecesi elde ettiği şampiyonlukla kariyerine bir başarı daha eklemiş oldu. Eski futbolcu ve teknik direktör Mert Nobre , 45 yaşında.

Doğum Tarihi : 6 Kasım 1980 Doğum Yeri : Jateí, Brezilya Tam Adı : Márcio Ferreira Perreira Nobre Mert Nobre'nin eşi: Priscila Nobre Çocukları: Uzun yıllardır evli olan Brezilyalı çiftin bu evlilikten Nicolas ve Benjamin adında çocukları bulunuyor. Kaynak: Instagram