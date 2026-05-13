Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyadan takip edip pusu kurmuş
Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu’ndaki bir AVM’de saldırıya uğradı. İddiaya göre sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Torreira’ya yumruklu saldırı gerçekleştirilirken, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken, saldırganın ortaya çıkan sosyal medya mesajları kan dondurdu. Öte yandan saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
TORREIRA'YA SÖZLÜ VE YUMRUKLU SALDIRI
Edinilen bilgiye göre, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'ya sözlü ve fiziki saldırıyı gerçekleştiği öğrenildi.
SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medya üzerinden adım adım takip edilerek pusuya düşürülen Uruguaylı futbolcunun, saldırı anında büyük panik yaşadığı görüldü.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Yıldız futbolcuya saldıran şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.