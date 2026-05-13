CANLI YAYIN

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyadan takip edip pusu kurmuş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyadan takip edip pusu kurmuş

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu’ndaki bir AVM’de saldırıya uğradı. İddiaya göre sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Torreira’ya yumruklu saldırı gerçekleştirilirken, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken, saldırganın ortaya çıkan sosyal medya mesajları kan dondurdu. Öte yandan saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın Beyoğlu'ndaki bir AVM'de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

TORREIRA'YA SÖZLÜ VE YUMRUKLU SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'ya sözlü ve fiziki saldırıyı gerçekleştiği öğrenildi.

Lucas Torreira'ya saldırı anının görüntüsüLucas Torreira'ya saldırı anının görüntüsü

SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın Beyoğlu'nda uğradığı saldırıya ilişkin şok görüntüler gün yüzüne çıktı.

TORREİRA'YA YUMRUKLU SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Sosyal medya üzerinden adım adım takip edilerek pusuya düşürülen Uruguaylı futbolcunun, saldırı anında büyük panik yaşadığı görüldü.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyadan takip edip pusu kurmuş - 1

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yıldız futbolcuya saldıran şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lucas Torreira'ya saldıran saldırganLucas Torreira'ya saldıran saldırgan

'KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU'

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

'İPEK KIZ ARKADAŞIM'

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

Lucas Torreira'ya saldıran saldırganLucas Torreira'ya saldıran saldırgan

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

layın ardından saldırıyı gerçekleştiren Y. Y.'nin emniyetteki sorgusunun tamamlandığı öğrenildi. Şüphelinin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildiği belirtildi.

GALATASARAYLI FUTBOLCU TORREİRA'YA YUMRUKLU SALDIRI

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Galatasaraylı futbolcuya yönelik saldırıya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyadan takip edip pusu kurmuş - 2

KAFE ÇIKIŞINDA SICAK TEMAS: YUMRUKLU SALDIRI

Olayın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren gelişmeleri takip eden A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Olay aslında geçtiğimiz günün akşam saatlerinde yaşandı. Bir AVM'de bulunan bir kafeden Lucas Torreira çıkarken Yusuf Yıldırım tarafından saldırıya uğradı." şeklinde konuştu. Yıldız futbolcunun hiç beklemediği bir anda gerçekleşen bu saldırı, çevredeki vatandaşlar arasında da büyük bir panik yarattı.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyadan takip edip pusu kurmuş - 3

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ADIM ADIM TAKİP

Saldırganın, futbolcuyu nasıl bulduğuna dair çarpıcı detayları paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "İddiaya göre sosyal medyadan takip ettiği Torreira'ya yaklaşan Yusuf Yıldırım, futbolcuya yumruk attı. Keza zaten Lucas Torreira da Instagram hesabından bulunduğu alanla ilgili zaten birkaç hikaye paylaşmıştı." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımları fırsat bilen saldırganın, Torreira'nın konumunu belirleyerek adeta bir avcı gibi pusuya yattığı anlaşıldı.

Lucas TorreiraLucas Torreira

TİCARİ TAKSİDE KISKIVRAK YAKALANDI

Saldırı sonrası olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan şüphelinin kaçış planı, polisin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonun detaylarını aktaran Mustafa Kadir Mercan, "Şüpheli olay sonrasında kaçmak için bindiği ticari taksiden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı." sözleriyle emniyet güçlerinin başarılı müdahalesini vurguladı.

Lucas TorreiraLucas Torreira

SALDIRGANIN KABARIK SİCİLİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Yusuf Yıldırım'ın suç dosyasının hiç de temiz olmadığı belirlendi. Mustafa Kadir Mercan, saldırganın geçmişine dair, "Kasten yaralama suçundan sabıkası bulunduğu öğrenildi, bunun da altını çizelim." diyerek şahsın daha önce de benzer suçlara karıştığını ifade etti.

Lucas TorreiraLucas Torreira

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Saldırının nedenine dair ulaşılan bilgiler, olayın bir "intikam" planı olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "Aslında Lucas Torreira'ya yumruk atarak saldıran Yusuf Yıldırım'ın, Torreira'nın geçtiğimiz aylarda şikayetçi olduğu ve 45 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı eski kız arkadaşı İpek Benli'nin erkek arkadaşı olduğu, bu nedenle Lucas Torreira'yı sosyal medya üzerinden takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi." ifadelerini kullandı.

Lucas TorreiraLucas Torreira

"SOL KAŞI VE GÖZÜ ARASINDA KIZARIKLIK"

Saldırı sonucu yüzünden yaralanan Torreira'nın sağlık durumu ve hukuki süreci hakkında bilgi veren Mustafa Kadir Mercan, "Saldırı sonrası Lucas Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştu, futbolcunun da darp raporu aldığı bildirildi." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medyadan takip edip pusu kurmuş - 4

SKANDAL MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Lucas Torreira'ya saldıran saldırganın sosyal medya mesajları ortaya çıktı. Saldırganın yaptığı sosyal medya paylaşımında Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu tespit edildi.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"Şu anda bütün Galatasaray yönetimini öldürmek benim en doğal hakkım. Türkiye'de yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallar bana bu hakkı veriyor. Benden bir hayat çalındı karşılığında bir veya birkaç can alabilmeliyim. Türkler de onu öldürmemin en doğal hakkım olduğunu biliyor, torreira ailesi de oğullarını öldürme hakkım olduğunu biliyor, torreira'nın kendisi de biliyor. Latin amerika'da da var böyle şeyler. Bir gün onu öldüreceğimi veya öldürteceğimi de biliyorlar. 2 takım daha kaldı şansımı deneyeceğim. Olmazsa ülkeye dönüp bir tetikçi kiralamak için para biriktirmeye başlayacağım."

"Torreira'ya açıkça söylemek gerekirse ben birşey yapmasam da olur. Onu zaten gelecekteki karısı aldatacak. Ama yapacağım."

"Adam 1.6 milyon için adam öldürmüş benim torreira'yı öldürmek istememi aşırı bulanlar var."

Taraftarlardan Torreira’ya özel jestTaraftarlardan Torreira’ya özel jest TARAFTARLARDAN TORREİRA'YA ÖZEL JEST
Taraftarlardan Torreira’ya özel jestTaraftarlardan Torreira’ya özel jest TARAFTARLARDAN TORREİRA'YA ÖZEL JEST
Galatasaray’ın şampiyonluk sırrı ortaya çıktı!Galatasaray’ın şampiyonluk sırrı ortaya çıktı! GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK SIRRI ORTAYA ÇIKTI!
Dursun Özbekten Icardi sözleriDursun Özbekten Icardi sözleri DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDİ SÖZLERİ

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın