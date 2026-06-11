Usta oyuncudan korkutan haber: Tarık Papuççuoğlu bypass oldu
Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının duayen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu hakkında endişe verici bir gelişme yaşandı. 77 yaşındaki usta ismin kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.
Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "A.B.İ." dizisinde "Tahir Hancıoğlu" karakteriyle hatırlanan Tarık Papuççuoğlu, bypass ameliyatı geçirdi.
Bir süredir Bodrum'da yaşayan 77 yaşındaki sanatçının yaşadığı sağlık süreci, nisan ayında gerçekleştirilen rutin kontrollerle ortaya çıktı.
KRİTİK AMELİYAT: 4 DAMAR DEĞİŞTİRİLDİ
Yapılan kontrollerde kalp damarlarında ciddi oranda tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu için doktorları acil müdahale kararı aldı. Geçtiğimiz salı günü Bodrum'da ameliyata alınan sanatçının, oldukça kritik geçen operasyon sırasında kalbine giden dört damarının birden değiştirildiği bilgisi paylaşıldı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sevenlerini derinden endişelendiren operasyonun başarıyla tamamlanması, sanat camiasında rahat bir nefes aldırdı.
Ameliyat sonrası sağlık durumu hızla iyiye giden Tarık Papuççuoğlu'nun evinde dinlenmeye geçtiği belirtildi. Usta oyuncunun, iyileşme sürecinin ardından yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesi bekleniyor.
14 Ocak 1949'da İstanbul'da doğdu.Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de oynayan başarılı performanslar sergileyen çok yönlü bir sanatçıdır.
Unutulmaz Klasikler ve Başroller
Hayat Bilgisi (Amil Sağlam / Kel Amil)
İkinci Bahar (Kebapçı Vakkas Resuloğlu)
Papatyam (Nuri)
Gülperi (Yakup Taşkın)
Yakın Dönem Dizileri
A.B.İ. (Tahir)
Ayrılık da Sevdaya Dahil
Ah Nerede (Ali)
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Diğer Popüler Dizileri
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Avrupa Avrupa
Şevkat Yerimdar
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Düşman Kardeşler
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