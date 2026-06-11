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Usta oyuncudan korkutan haber: Tarık Papuççuoğlu bypass oldu

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Usta oyuncudan korkutan haber: Tarık Papuççuoğlu bypass oldu

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının duayen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu hakkında endişe verici bir gelişme yaşandı. 77 yaşındaki usta ismin kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "A.B.İ." dizisinde "Tahir Hancıoğlu" karakteriyle hatırlanan Tarık Papuççuoğlu, bypass ameliyatı geçirdi.

Bir süredir Bodrum'da yaşayan 77 yaşındaki sanatçının yaşadığı sağlık süreci, nisan ayında gerçekleştirilen rutin kontrollerle ortaya çıktı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KRİTİK AMELİYAT: 4 DAMAR DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan kontrollerde kalp damarlarında ciddi oranda tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu için doktorları acil müdahale kararı aldı. Geçtiğimiz salı günü Bodrum'da ameliyata alınan sanatçının, oldukça kritik geçen operasyon sırasında kalbine giden dört damarının birden değiştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Usta oyuncudan korkutan haber: Tarık Papuççuoğlu bypass oldu - 1

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sevenlerini derinden endişelendiren operasyonun başarıyla tamamlanması, sanat camiasında rahat bir nefes aldırdı.

Ameliyat sonrası sağlık durumu hızla iyiye giden Tarık Papuççuoğlu'nun evinde dinlenmeye geçtiği belirtildi. Usta oyuncunun, iyileşme sürecinin ardından yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesi bekleniyor.

Tarık Pabuççuoğlu kimdir?

14 Ocak 1949'da İstanbul'da doğdu.Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de oynayan başarılı performanslar sergileyen çok yönlü bir sanatçıdır.

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