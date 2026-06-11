Usta oyuncudan korkutan haber: Tarık Papuççuoğlu bypass oldu

Yapılan kontrollerde kalp damarlarında ciddi oranda tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu için doktorları acil müdahale kararı aldı. Geçtiğimiz salı günü Bodrum'da ameliyata alınan sanatçının, oldukça kritik geçen operasyon sırasında kalbine giden dört damarının birden değiştirildiği bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sevenlerini derinden endişelendiren operasyonun başarıyla tamamlanması, sanat camiasında rahat bir nefes aldırdı.

Ameliyat sonrası sağlık durumu hızla iyiye giden Tarık Papuççuoğlu'nun evinde dinlenmeye geçtiği belirtildi. Usta oyuncunun, iyileşme sürecinin ardından yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesi bekleniyor.

14 Ocak 1949'da İstanbul'da doğdu.Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de oynayan başarılı performanslar sergileyen çok yönlü bir sanatçıdır.

Unutulmaz Klasikler ve Başroller

Hayat Bilgisi (Amil Sağlam / Kel Amil)

İkinci Bahar (Kebapçı Vakkas Resuloğlu)

Papatyam (Nuri)

Gülperi (Yakup Taşkın)

Yakın Dönem Dizileri

A.B.İ. (Tahir)

Ayrılık da Sevdaya Dahil

Ah Nerede (Ali)

Taçsız Prenses

Diğer Popüler Dizileri

Kavak Yelleri

Avrupa Avrupa

Şevkat Yerimdar

Yerden Yüksek

İçimdeki Fırtına

Düşman Kardeşler

Günebakan

Paşa Gönlüm

Kadim Dostum

Cesaretin Var mı Aşka

Sinekli Bakkal

Yıldız Karayel