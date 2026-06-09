Kadir Ezildi’den yeni estetik kararı! 5 kilo yağ aldırmıştı

Temizlik takıntısıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Karın bölgesindeki yağları aldıran fenomen isim, bu kez saç ektirme operasyonu için gün saymaya başladı.

Ekrandaki enerjisi ve titizliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, özel hayatındaki gelişmelerle de adından sıkça söz ettiriyor.

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze eltisinin düğününde beyaz giydi Geçtiğimiz günlerde eşi Gamze Ezildi'nin, eltisinin düğününde tercih ettiği beyaz kıyafet nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmasıyla magazin gündeminin merkezine oturan çift, şimdi de Kadir Ezildi'nin geçirdiği operasyonlarla konuşuluyor.

Ezildi, vücudundan 5 kilo yağ aldırmıştı ESTETİK MARATONU DEVAM EDİYOR Kısa bir süre önce karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için operasyon geçiren ve toplamda 5 kilo yağ aldırdığını açıklayan ünlü sunucu, estetik süreçlerine hız kesmeden devam ediyor. Kardeşinin düğün telaşını geride bırakan Ezildi, bir sonraki adımı için düğmeye bastı.