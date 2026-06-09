Kadir Ezildi’den yeni estetik kararı! 5 kilo yağ aldırmıştı
Temizlik takıntısıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Karın bölgesindeki yağları aldıran fenomen isim, bu kez saç ektirme operasyonu için gün saymaya başladı.
Ekrandaki enerjisi ve titizliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, özel hayatındaki gelişmelerle de adından sıkça söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde eşi Gamze Ezildi'nin, eltisinin düğününde tercih ettiği beyaz kıyafet nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmasıyla magazin gündeminin merkezine oturan çift, şimdi de Kadir Ezildi'nin geçirdiği operasyonlarla konuşuluyor.
ESTETİK MARATONU DEVAM EDİYOR
Kısa bir süre önce karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için operasyon geçiren ve toplamda 5 kilo yağ aldırdığını açıklayan ünlü sunucu, estetik süreçlerine hız kesmeden devam ediyor. Kardeşinin düğün telaşını geride bırakan Ezildi, bir sonraki adımı için düğmeye bastı.
"PERŞEMBE GÜNÜ SAÇ EKTİRECEĞİM"
Kişisel görünümüyle ilgili radikal kararlar alan Kadir Ezildi, şimdi de saç ektirme operasyonu için gün sayıyor. Süreçle ilgili takipçilerini bilgilendiren Ezildi, doktorunun tavsiyesi üzerine hareket ettiğini belirtti:
"Perşembe günü saç ektireceğim. Doktorum, 'ameliyattan sonra (işlemler) peş peşe olmasın' dedi. Saçlarımı bir tıraş ettireyim, hazırlıklara başladım."
Kadir Ezildi'nin bu yeni değişimi, hayranları tarafından şimdiden merakla bekleniyor.