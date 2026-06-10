Merve Dinçkol ekranlara ara verdi: Ağustos heyecanı başladı

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan haber spikeri Merve Dinçkol, canlı yayında izleyicilerine duygusal bir veda ile doğum iznine ayrıldığını duyurdu.

Temmuz 2025'te dünyaevine giren ve mutlu birliktelikleriyle adlarından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

"BİR SÜRE EKRANDA YOKUM" Uzun süredir ekranların başarılı haber spikerlerinden biri olan Merve Dinçkol, sunduğu son bültenin ardından izleyicilerine veda etti. Canlı yayında duygularını paylaşan Dinçkol, şu ifadelerle ekranlara kısa bir ara verdiğini duyurdu: "Bir süre ekranda olmayacağım. Doğum iznine ayrılacağım malum. Sağlıklı günlerde, yeniden görüşebilmek üzere. Sağlıklı kalın."

"HAYATIMIN EN GÜZEL BÖLÜMÜNDE GÖRÜŞMEK ÜZERE" Ünlü isim, sosyal medya hesabındaki paylaşıma ise şu notu düştü: "Biraz duygulu ama çooooook heyecanlı ve mutlu bir veda 🥹 Bugün itibariyle benim için Kanal D Ana Haber sezon finali 🥰 Hayatımın yeni ve en güzel bölümünde artık miniğim de beni izlerken görüşmek üzere ❤️🧿"