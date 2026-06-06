Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Roland Garros tribünlerinde
Paris'te düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Roland Garros, bu yıl Türk ünlülerin akınına uğradı. Hem şıklıklarıyla hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler, turnuvanın atmosferini yerinde deneyimledi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden de peş peşe kareler yayınladı.
2008 yılından bu yana örnek bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, tenis tutkularını Paris'e taşıdı. Aktif ve gezgin yaşam tarzlarıyla bilinen ünlü çift, Roland Garros karşılaşmalarını tribünden takip etti.
Dünya tenisinin yıldız isimlerini sahada görmenin heyecanını yaşayan ikili, turnuva atmosferinden kareleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sportif tarzlarıyla göz dolduran çiftin paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni topladı.
SİNEM KOBAL DA GİTMİŞTİ
Roland Garros heyecanına ortak olan bir diğer ünlü isim ise Sinem Kobal olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak, sakin bir yaşam süren başarılı oyuncu, turnuvayı izlemek üzere Fransa'ya gitti.
Zarif tarzıyla tribünlerde dikkatleri üzerine çeken Kobal, turnuva boyunca yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Kobal'ın Fransa seyahatinden paylaştığı kareler, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.