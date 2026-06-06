Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Roland Garros tribünlerinde

2008 yılından bu yana örnek bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, tenis tutkularını Paris'e taşıdı. Aktif ve gezgin yaşam tarzlarıyla bilinen ünlü çift, Roland Garros karşılaşmalarını tribünden takip etti.

SİNEM KOBAL DA GİTMİŞTİ

Roland Garros heyecanına ortak olan bir diğer ünlü isim ise Sinem Kobal olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak, sakin bir yaşam süren başarılı oyuncu, turnuvayı izlemek üzere Fransa'ya gitti.

Zarif tarzıyla tribünlerde dikkatleri üzerine çeken Kobal, turnuva boyunca yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Kobal'ın Fransa seyahatinden paylaştığı kareler, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Sinem Kobal'ın Fransız şıklığına tam not