Emel Sayın hastalığını açıkladı! "3 ay tedavi olacağım"

Yeşilçam'ın 'mavi boncuk' lakaplı oyuncusu, sahnelerin güçlü sesi Emel Sayın, hayranlarını endişelendiren sağlık sorunlarına ilişkin sessizliğini bozdu. Bursa ve Harbiye konserlerini ertelemek zorunda kalan sanatçı, sağlık durumu hakkında merak edilenleri tüm samimiyetiyle açıkladı.

"Vertigo diye bir kulak rahatsızlığı var. Bu bende yıllardır var ama çok hafif seyrediyordu, baş edebiliyordum. Son günlerde aşırı baş dönmeleri başladı. Konserleri ertelememde fayda olduğunu söyledi doktorum. 'Sendeleme, düşme gibi riskler olabilir' dedi."

Doktorunun tavsiyesi üzerine bu kararı aldığını vurgulayan sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

14 Haziran'da Bursa Açıkhava'da ve 17 Haziran'da Harbiye Açıkhava'da sahne alması planlanan Emel Sayın, uzun süredir mücadele ettiği vertigo rahatsızlığının son günlerde şiddetlendiğini belirtti. D

"3 AYIK TEDAVİYLE DÜZELECEK"

Hayranlarına içini döken usta sanatçı, durumun kontrol altında olduğunu ve en kısa sürede sağlığına kavuşmayı hedeflediğini vurguladı. Sayın, "3 aylık bir ilaç tedavisi alacağım ve her şey düzelecek" diyerek moralinin yerinde olduğunu gösterdi.

Sanatçının sağlık durumu nedeniyle ertelenen konserlerin yeni tarihleri hakkında önümüzdeki günlerde organizasyon şirketi tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Emel Sayın'dan sağlık durumu açıklaması