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7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen ve ardından 7 kez operasyon geçiren oyuncu Aslı Bekiroğlu, düz yolda yürürken sakatlandığını duyurdu. Ünlü oyuncu yaşadığı talihsiz kaza sonrası duygularını takipçileriyle paylaştı.

7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var" 1

Talihsizlikler peşini bırakmıyor! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı sağlık sorunları gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsaklarının yanlışlıkla kesilmesiyle başlayan ve 7 ayrı ameliyatla devam eden zorlu süreç, oyuncuyu yıprattı. Tedavisi tamamlanıp taburcu olduktan kısa bir süre sonra ise talihsiz bir kaza daha yaşadı.

7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var" 2

"SİNİRLER BOZUK, ARTIK SINIRIMDAYIM"

Hastane sürecini atlattığını düşünürken talihsiz bir düşüş yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, yürüyüş yaptığı sırada düz yolda dengesini kaybederek yere kapaklandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Bekiroğlu'na yapılan kontrollerde, bacağındaki kaslarda yırtık olduğu tespit edildi.

7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var" 3

"BİRKAÇ GARİP İSİMLİ KASLARIM YIRTIK"

Yaşadığı süreci isyan ederek takipçileriyle paylaşan Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından şu sitem dolu ifadeleri kullandı:

"Kimin nazarı, gözü, büyüsü varsa Allah aşkına yok etsin kaldırsın. Düz yolda düştüm. Birkaç garip isimli kaslarım yırtık. Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin de bir sınırı var! Sinirler bozuk."

7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var" 4

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Aslı Bekiroğlu'nun, basit bir rahim miyomu operasyonu için girdiği ameliyatta, cerrahi bir hata sonucu 7 santimetrelik bağırsağı kesilmişti. Hayatı kabusa dönen ve 8 Nisan'da 7. kez bıçak altına yatan oyuncu, sevenlerine "İyi dilekleriniz için teşekkürler, iyiymişim" diyerek moral vermeye çalışmıştı.

7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var" 5

Bu kez de ayağını sakatlayan oyuncuya sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. Aslı Bekiroğlu, tüm bu zorlu tedavi süreci boyunca yanından bir an olsun ayrılmayan annesiyle geçtiğimiz günlerde duygusal bir paylaşım yapmıştı.

7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var" 6

GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ

Annesinin fotoğrafını yayınlayan oyuncu, şu ifadelerini kullanmıştı:

"Cefakar annem, hakkın ödenmez. İnşallah ben de 60 yaşında senin kadar güzel ve sağlıklı olurum. Seni çok seviyorum. Annenizin kıymetini bilin... Bütün bu süreç boyunca yavrusu acı çekiyor diye belki de benden daha çok yıpranan canım annem, en büyük destekçim... İyi ki varsın! hep ol."

7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var" 7

Bekiroğlu'nun paylaşımı sonrası gözler anne-kıza çevrildi. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören hayranları, "Güzelliğini kimden aldığı belli oldu" yorumlarıyla anne Bekiroğlu'nun genç görüntüsüne ve zarafetine övgüler yağdırdı.

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