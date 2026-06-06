7 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu sakatlandı: "Herkesin de bir sınırı var"

GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ

Annesinin fotoğrafını yayınlayan oyuncu, şu ifadelerini kullanmıştı:

"Cefakar annem, hakkın ödenmez. İnşallah ben de 60 yaşında senin kadar güzel ve sağlıklı olurum. Seni çok seviyorum. Annenizin kıymetini bilin... Bütün bu süreç boyunca yavrusu acı çekiyor diye belki de benden daha çok yıpranan canım annem, en büyük destekçim... İyi ki varsın! hep ol."