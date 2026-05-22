İbrahim Tatlıses'ten yeni fotoğraf: Verdiği kilolar dikkat çekti

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği ameliyat ve yüksek enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı, günler sonra ilk kez görüntülendi. Tatlıses'in son hali hayranlarını derinden üzdü.

Yurt dışındaki yoğun konser maratonunun ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki sanatçı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doktorlarını ziyaret etti. Hastaneden paylaşılan fotoğraflarda Tatlıses'in oldukça zayıfladığı ve yıllardır koyu renge boyattığı saçlarının tamamen beyazladığı görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, sevenleri arasında büyük endişe yaratırken usta sanatçıya destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.

"MİRASIMIN HEPSİNİ DEVLETE BIRAKACAĞIM"

Sağlık durumunun yanı sıra çocuklarıyla yaşadığı gerilimle de dikkat çeken İbrahim Tatlıses, hastane çıkışında muhabirlere ezber bozan açıklamalarda bulundu. Bazı çocuklarına sitem eden ünlü türkücü, mal varlığıyla ilgili şaşırtan kararını açıklamıştı:

"Mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Kuruş yok! Bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne? Ben onlara çok büyük bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince bütün kapılar açılıyor, bunu kullanmasını bilemediler."