Acun Ilıcalı Survivor'da bacağını kaybeden Stavros'u ziyaret etti
Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, balık avlarken geçirdiği tekne kazası sonucu bacağını kaybetti. Hastaneden taburcu edilen ve yarışmada şampiyon ilan edilen Floros’u ziyaret eden Acun Ilıcalı, yarışmacının yaşam azmine dikkat çekerek, "Pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren güzel insan" ifadelerini kullandı.
Survivor Yunanistan yarışmasıyla tanınan Stavros Floros, yarışma dışında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu ağır yaralandı. Zıpkınla balık avladığı sırada bir sürat teknesinin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Floros'un, yapılan müdahalelere rağmen bir bacağının ampute edildiği öğrenildi.
ACUN MEDYA'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Acun Medya tarafından yapılan açıklamada, kazanın yarışma süreci dışında, Floros'un zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.
Yetkili liman makamları tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, açıklamada yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun stabil olduğu vurgulandı.
TABURCU OLDU
Uzun süren tedavi sürecinin ardından Stavros Floros hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından tekerlekli sandalye ile bir paylaşım yapan Floros, takipçileriyle bir araya gelerek yaşadığı zorlu süreci ve güncel durumunu paylaştı.
ACUN ILICALI'DAN ZİYARET
Yarışmacıyı bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı, Stavros Floros'a destek vermeye devam ediyor. Survivor Yunanistan'ın şampiyonu ilan edilen Floros'u hastaneden çıktıktan sonra ziyaret eden Ilıcalı, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.
Yarışmacı ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, "Pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren güzel insan" notunu düşerek, Floros'un yaşam enerjisine ve direncine dikkat çekti.