Acun Ilıcalı Survivor'da bacağını kaybeden Stavros'u ziyaret etti

Survivor Yunanistan yarışmasıyla tanınan Stavros Floros, yarışma dışında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu ağır yaralandı. Zıpkınla balık avladığı sırada bir sürat teknesinin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Floros'un, yapılan müdahalelere rağmen bir bacağının ampute edildiği öğrenildi.

ACUN MEDYA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Acun Medya tarafından yapılan açıklamada, kazanın yarışma süreci dışında, Floros'un zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Yetkili liman makamları tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, açıklamada yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun stabil olduğu vurgulandı.