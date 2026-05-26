İbrahim Tatlıses evinin balkonundan seslendi: "İşte buradayım"

İbrahim Tatlıses, geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü türkücü, yayınladığı videolu mesajla sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

7 Nisan tarihinde ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, safra kesesinden geçirdiği başarılı operasyonun ardından 22 Nisan'da taburcu olmuştu. Hastane sürecinde yakın dostu Mahmut Tuncer tarafından ziyaret edilen Tatlıses, Tuncer'in esprili paylaşımıyla taburcu olduğu müjdesini hayranlarına duyurmuştu.

Uzun süredir devam eden fizik tedavi sürecinde kilo verdiği ve beyazlayan saçı-sakalıyla hayranlarını endişelendiren sanatçı, bugün itibarıyla toparlandığını gösteren yeni bir paylaşım yaptı.

Evinin balkonundan yayınladığı videoda sağlığının yerinde olduğunu belirten Tatlıses, "Herkes merak ediyormuş, işte buradayım, evimizin balkonundayım" ifadelerini kullanarak eski formuna kavuştuğunu ilan etti. İBRAHİM TATLISES ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Tatlıses'in saçlarını ve bıyıklarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.