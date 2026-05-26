İbrahim Tatlıses evinin balkonundan seslendi: "İşte buradayım"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses, geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü türkücü, yayınladığı videolu mesajla sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

7 Nisan tarihinde ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, safra kesesinden geçirdiği başarılı operasyonun ardından 22 Nisan'da taburcu olmuştu. Hastane sürecinde yakın dostu Mahmut Tuncer tarafından ziyaret edilen Tatlıses, Tuncer'in esprili paylaşımıyla taburcu olduğu müjdesini hayranlarına duyurmuştu.

Uzun süredir devam eden fizik tedavi sürecinde kilo verdiği ve beyazlayan saçı-sakalıyla hayranlarını endişelendiren sanatçı, bugün itibarıyla toparlandığını gösteren yeni bir paylaşım yaptı.

Evinin balkonundan yayınladığı videoda sağlığının yerinde olduğunu belirten Tatlıses, "Herkes merak ediyormuş, işte buradayım, evimizin balkonundayım" ifadelerini kullanarak eski formuna kavuştuğunu ilan etti.

İBRAHİM TATLISES ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ
Tatlıses'in saçlarını ve bıyıklarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

MİRAS VE VASİYET TARTIŞMALARI

Sağlık sürecinin yanı sıra, çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile yaşadığı gerginliklerle de dikkat çeken Tatlıses, taburcu olduğu sırada yaptığı vasiyet açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

Aile içinde yaşanan sorunların ardından tüm mirasını devlete bırakacağını açıklayan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne? Ben onlara çok büyük miras bıraktım; İbrahim Tatlıses ismini kullanmasını bilemediler."

İbrahim Tatlıses'in bu son açıklaması ve sağlığına kavuştuğunu gösteren görüntüleri, hayranları arasında "İmparator geri döndü" şeklinde yorumlanarak büyük destek gördü.

