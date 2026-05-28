"İmparator"dan bayram geleneği: Evine gelenlere harçlık dağıttı
Geçirdiği ciddi enfeksiyon ve ameliyat sürecinin ardından sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nı evinde ailesiyle karşıladı. Usta sanatçı, bayram sabahı elini öpmeye gelen yakınlarına harçlık dağıtarak bayram geleneğini bozmadı.
Geçtiğimiz günlerde yurt dışındaki konser maratonunun ardından İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği ciddi enfeksiyon ve ameliyat sürecinin ardından sağlığına kavuştu.
HARÇLIK DAĞITTI
Sağlık sorunlarını geride bırakan Tatlıses, Kurban Bayramı'nı evinde ailesi ve yakın akrabalarıyla geçirdi. Bayram geleneğini bozmayan usta sanatçı, kendisini ziyaret edenlere harçlık vermeyi ihmal etmedi.
"BAZI ÇOCUKLARIMI HASTANEYE ALDIRMADIM"
Hastaneden taburcu olduktan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen "İmparator" lakaplı sanatçı, ailesine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık sürecinde bazı çocuklarının kendisini yalnız bıraktığını ifade eden Tatlıses, şunları söylemişti:
"Dostlarım İzmir'den ve Ankara'dan gelip yanımda oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Allah bazı çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım. Bazı çocuklarımın hastaneye alınmamasını özellikle ben istedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller."
"MİRASIMI DEVETE BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ
Yaşanan ailevi gerilimlerin ardından vasiyeti hakkında da konuşan Tatlıses, tüm mal varlığını devlete bağışlayacağını duyurmuştu.
"Mirasımın hepsini devlete bırakacağım, kuruş yok" diyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Babam bana para bırakmadı, parayı kendim kazandım. İbrahim Tatlıses ismi başlı başına büyük bir mirastır, kapıları açan bir anahtardır; bunu kullanmasını bilemediler."
MAL VARLIĞI NE KADAR?
İddialara göre İbrahim Tatlıses'in mal varlığı listesinde; Seyrantepe'de 32 daire ve 4 dükkan, Fikirtepe'de 4 daire, çeşitli semtlerde daireler, Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar, İzmir'de 5 lüks daire ile Bodrum'da 12 villa ve geniş bir arsa bulunuyor.