"İmparator"dan bayram geleneği: Evine gelenlere harçlık dağıttı

"BAZI ÇOCUKLARIMI HASTANEYE ALDIRMADIM"

Hastaneden taburcu olduktan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen "İmparator" lakaplı sanatçı, ailesine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık sürecinde bazı çocuklarının kendisini yalnız bıraktığını ifade eden Tatlıses, şunları söylemişti:

"Dostlarım İzmir'den ve Ankara'dan gelip yanımda oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Allah bazı çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım. Bazı çocuklarımın hastaneye alınmamasını özellikle ben istedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller."

İmparator'un küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses