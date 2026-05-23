Dilan Çıtak yıllar sonra açıkladı: İbrahim Tatlıses'in o ses kaydını unutamadı
İbrahim Tatlıses ile uzun süredir aralarındaki gerilimle gündemden düşmeyen şarkıcı Dilan Çıtak, geçmişte yaşadığı zorlu sürece ve baba-kız ilişkisine dair ilk kez bu kadar net ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çıtak, babasından duyduğu ağır sözleri ve "Tatlıses" soyadının hayatına getirdiği yükleri bir bir itiraf etti.
Şarkıcı Dilan Çıtak, Katarsis programına konuk olarak babası İbrahim Tatlıses ile geçmişten bugüne uzanan inişli çıkışlı ilişkisini, yaşadığı derin kırgınlıkları ve kamuoyunun bilmediği gerçekleri ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Popüler algının aksine "Tatlıses'in kızı olmanın" hayatını kurtarmadığını, aksine kariyerini yerle bir ettiğini iddia eden Çıtak, çarpıcı itiraflarda bulundu.
"SEN İSTENİLMEYEN ÇOCUKTUN"
Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir ekonomik mücadele içinde geçtiğini belirten Dilan Çıtak, 18 yaşına geldiğinde çaresizlikten babasından destek isteme kararı aldığını söyledi. Bu anı hayatındaki en büyük kırılma noktası olarak nitelendiren ünlü şarkıcı, İbrahim Tatlıses'ten aldığı ağır yanıtı şu sözlerle ifşa etti:
"Bana 'Sen istenilmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu. Ben seni istemedim, annene söyledim bunu doğurma diye' dedi. O zamanlar canımı yakmıyordu öyle şeyler. Üstelik bunu bana sesli mesaj olarak da attı."
"BİZİ BAŞKA AİLELERLE KARIŞTIRMIŞLAR, ANNEMLE GURUR DUYUYORUM"
Kamuoyundaki algının aksine, hiçbir zaman maddi bir çıkar peşinde koşmadıklarını vurgulayan Dilan Çıtak, babasının nüfusuna geçmeden önce ve sonra kendilerine yapılan büyük teklifleri geri çevirdiklerini açıkladı:
"Babamı yeni kaybetmişim. Çok başka teklifler de geldi. Anneme de bana da geldi. 'Maddi destekte bulunalım, gelin konuşun. Ev alalım, araba alalım' dediler. O kadar başka ailelerle karıştırmışlar ki bizi... Böyle şeylere yeltenmedi, o yüzden annemle gurur duyuyorum."
"TATLISES'İN KIZI OLDUĞUM AÇIKLANINCA KARİYERİM BİTTİ"
Toplumda "Tatlıses'in kızı olmak hayatını kurtardı" şeklinde bir algı yaratıldığını ancak durumun tam tersi işlediğini savunan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kameralar karşısına geçip babalığını ilan ettiği dönemi "kara bela" olarak nitelendirdi.
"O dönem ayda 20-25 tane konsere gidiyordum. Kendi kendine bir gün 'Dilan benim kızım' dedi. Apar topar yanına götürüldüm. Bir anda çocuğu oldum. Bütün kariyerimi yerle bir eden dönemdir."
Süreç boyunca öz annesinin kendisini korumak için mücadele ettiğini belirten şarkıcı, annesinin Tatlıses'e "Kızıma eksik bir şey yaşatacaksınız, bunu yapmayın" diyerek tepki gösterdiğini dile getirdi.