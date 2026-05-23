Dilan Çıtak yıllar sonra açıkladı: İbrahim Tatlıses'in o ses kaydını unutamadı

Şarkıcı Dilan Çıtak, Katarsis programına konuk olarak babası İbrahim Tatlıses ile geçmişten bugüne uzanan inişli çıkışlı ilişkisini, yaşadığı derin kırgınlıkları ve kamuoyunun bilmediği gerçekleri ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Popüler algının aksine "Tatlıses'in kızı olmanın" hayatını kurtarmadığını, aksine kariyerini yerle bir ettiğini iddia eden Çıtak, çarpıcı itiraflarda bulundu.

"SEN İSTENİLMEYEN ÇOCUKTUN"

Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir ekonomik mücadele içinde geçtiğini belirten Dilan Çıtak, 18 yaşına geldiğinde çaresizlikten babasından destek isteme kararı aldığını söyledi. Bu anı hayatındaki en büyük kırılma noktası olarak nitelendiren ünlü şarkıcı, İbrahim Tatlıses'ten aldığı ağır yanıtı şu sözlerle ifşa etti:

"Bana 'Sen istenilmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu. Ben seni istemedim, annene söyledim bunu doğurma diye' dedi. O zamanlar canımı yakmıyordu öyle şeyler. Üstelik bunu bana sesli mesaj olarak da attı."