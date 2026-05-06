Erol Köse’nin kızından dikkat çeken karar! Mirası kayıtsız şartsız reddetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü yapımcı Erol Köse’nin mart ayındaki trajik vefatının ardından, miras süreciyle ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. 61 yaşında hayatını kaybeden Köse’nin tek mirasçısı olan kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kalan mirası kabul etmediğini beyan ederek mahkemeye başvurdu.

Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde yaşadığı binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve vefatından önceki yaklaşık üç ay boyunca evinden dışarı çıkmadığı bilinen Köse'nin ölümü, sanat dünyasını sarsmıştı.

KIZI MİRASI REDDETTİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Dijan Nazlan Köse, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "mirasın reddi" davası açtı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil, babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir."

Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.

Erol Köse'nin kızı Dijan Köse, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

Köse, babasına şöyle seslendi:

"Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın."

