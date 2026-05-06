Erol Köse’nin kızından dikkat çeken karar! Mirası kayıtsız şartsız reddetti

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin mart ayındaki trajik vefatının ardından, miras süreciyle ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. 61 yaşında hayatını kaybeden Köse’nin tek mirasçısı olan kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kalan mirası kabul etmediğini beyan ederek mahkemeye başvurdu.

KIZI MİRASI REDDETTİ Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Dijan Nazlan Köse, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "mirasın reddi" davası açtı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Müvekkil, babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir." Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti. Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse