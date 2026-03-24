Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler
Maslak'taki bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, ölümüyle sadece yas değil, yıllardır biriken hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Atilla Taş, Nez gibi isimler, "Hakkımı helal etmiyorum" derken, İbrahim Tatlıses'in veda paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü.
Erol Köse, henüz belirlenemeyen nedenle Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından zemine düştü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Köse'nin intihar ihtimalini güçlendiren sarsıcı bir veda notuna ulaştı.
"MECBURDUM"
Soruşturma derinleştikçe, Köse'nin dairesinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı bir not bulundu. Edinilen bilgilere göre notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Köse'nin, hastalığının getirdiği zorluklar nedeniyle bu kararı almış olabileceği değerlendiriliyor.
"KİMSE CANLI ÇIKAMIYOR HAYAT DENİLEN BU OYUNDAN"
Köse'nin ölmeden önceki son isteğinin kedisine bakılması olması dikkat çekerken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da adeta bir veda niteliği taşıyordu.
İşte o paylaşımda yer alan ifadeler:
"Çok mu derdin var kanka? Amaaaaan salla gitsin, gül geç, nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor 'hayat' denilen bu oyundan! Oyun mu? Evet oyun, bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon, biz aslında yoğuuuz 😂 O zaman elbette 'salla gitsin dertleri'!"
Erol Köse'nin vefatı, yıllardır süregelen dostlukları ve düşmanlıkları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya, taziye mesajları ile öfke dolu paylaşımlar arasında adeta bir savaş alanına döndü.
İşte o paylaşımlar...
SİNEM UMAŞ
"Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım... Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!! Ateşin bol olsun Erol Köse!!!"