Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Maslak'taki bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, ölümüyle sadece yas değil, yıllardır biriken hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Atilla Taş, Nez gibi isimler, "Hakkımı helal etmiyorum" derken, İbrahim Tatlıses'in veda paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü.

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 1

Erol Köse, henüz belirlenemeyen nedenle Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından zemine düştü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Köse'nin intihar ihtimalini güçlendiren sarsıcı bir veda notuna ulaştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Köse'nin intihar ihtimalini güçlendiren bir veda notuna ulaştı.

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 2

"MECBURDUM"

Soruşturma derinleştikçe, Köse'nin dairesinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı bir not bulundu. Edinilen bilgilere göre notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Köse'nin, hastalığının getirdiği zorluklar nedeniyle bu kararı almış olabileceği değerlendiriliyor.

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 3

"KİMSE CANLI ÇIKAMIYOR HAYAT DENİLEN BU OYUNDAN"

Köse'nin ölmeden önceki son isteğinin kedisine bakılması olması dikkat çekerken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da adeta bir veda niteliği taşıyordu.

İşte o paylaşımda yer alan ifadeler:

"Çok mu derdin var kanka? Amaaaaan salla gitsin, gül geç, nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor 'hayat' denilen bu oyundan! Oyun mu? Evet oyun, bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon, biz aslında yoğuuuz 😂 O zaman elbette 'salla gitsin dertleri'!"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 4

Erol Köse'nin vefatı, yıllardır süregelen dostlukları ve düşmanlıkları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya, taziye mesajları ile öfke dolu paylaşımlar arasında adeta bir savaş alanına döndü.

İşte o paylaşımlar...

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 5

SİNEM UMAŞ

"Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım... Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!! Ateşin bol olsun Erol Köse!!!"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 6

CENK EREN

Yeşim Salkım'ın paylaşımını alıntılayan sanatçı Cenk Eren de Erol Köse ile ilgili şunları söyledi:

"O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi, maddi olarak düştüğüm kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümümü istemek içim gittiğimde 3 saat bekletip odasına aldığında da yarım saat ayakta bekletmişti. 'Ne albümü vermek sen daha da cezalandırılacaksın' demişti. Yıllar sonra bana 'Sana baya kötülük yapmıştık, hakkını helal et demişti'. Ben de 'ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin' demiştim. Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes için '90'lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar güzel günlerdi'. Bazıları için o kadar torpilliydi ki onlar için güzeldi, bizler içinse korku yıllarıydı, ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 7

YEŞİM SALKIM

"Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 8

ROBER HATEMO

"Birçok insanın canını yaktı. Onun yüzünden şu anda Alaçatı'da değeri en az 100 milyon olabilecek bir arazim gitti elimden 2003-2004 yıllarında. Uzun hikaye... Üstü kapalı bir tehdit olayı. Senelerce çalıştım Çeşme'de, bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın aldım. O zaman anlamıştım Alaçatı'nın ne olacağını, biraz iyiyimdir bu konularda. Ama maalesef bana yar olmadı Erol Köse yüzünden. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 9

ATİLLA TAŞ

"Ardımdan bir ton iftira attın! Milyonlarca liramı çaldın! Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın! İşimden ekmeğimden ettin, (birçok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı! Seda Sayan'a p... yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!"

ATİLLA TAŞ'TAN EROL KÖSE VİDEOSU
Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 10

NEZ

"Söyleyecek sadece bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 11

RÜZGAR ERKOÇLAR

"Yakın çevrem arıyor 'Duydun mu?' diye. Karma unuttuğun anda gelir derler... İnsanız o anlık nefsine yenilip oh dersiniz diye bazen kişinin kötü olduğunu göstermezmiş karşı tarafa... Valla oh diyemedim, çünkü ölüm bu en nihayetinde. Çok zorlandım derken ama helal olsun benim hakkım dedim ama yine de yaratanla onun arasında... Üç ay evden çıkamamış. İlk yorumum; dedim ben 14 senedir ne çektim be, yeri geldi çalışamadım bile iki prim yapacaklar diye... Neyse dünya malı dünyada kalır ve giderken sizi uğurlarken insanlar onlara nasıl bir iz bıraktığınızla tanınırsınız"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 12

MUAMMER KETENCİ

"Erol Köse kalbimi çok kırdı. Benden özür diledi, yüzüne tükürdüm"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 13

SEDA SAYAN

"Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında"

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 14

NİHAT DOĞAN

"Mekanın cennet olsun abim. Çocukluğum, ilk göz ağrım. Sayesinde piyasaya girdiğim Erol Köse'yi kaybettik. Şoktayım ne diyeceğimi bilemiyorum. Savcılık soruşturma açmış durumda. Hepimizin başı sağ olsun."

Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler 15

İBRAHİM TATLISES

"Erol Köse'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim... Uzun yıllara dayanan dostluğumuz, paylaştığımız anılar hep aklımda kalacak. Hayat bazen insanı en sevdikleriyle sınar... Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

