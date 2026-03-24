Erol Köse'nin ölümü sonrası sanat camiasından şok sözler

CENK EREN Yeşim Salkım'ın paylaşımını alıntılayan sanatçı Cenk Eren de Erol Köse ile ilgili şunları söyledi: "O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi, maddi olarak düştüğüm kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümümü istemek içim gittiğimde 3 saat bekletip odasına aldığında da yarım saat ayakta bekletmişti. 'Ne albümü vermek sen daha da cezalandırılacaksın' demişti. Yıllar sonra bana 'Sana baya kötülük yapmıştık, hakkını helal et demişti'. Ben de 'ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin' demiştim. Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes için '90'lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar güzel günlerdi'. Bazıları için o kadar torpilliydi ki onlar için güzeldi, bizler içinse korku yıllarıydı, ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim"

YEŞİM SALKIM "Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti"

ROBER HATEMO "Birçok insanın canını yaktı. Onun yüzünden şu anda Alaçatı'da değeri en az 100 milyon olabilecek bir arazim gitti elimden 2003-2004 yıllarında. Uzun hikaye... Üstü kapalı bir tehdit olayı. Senelerce çalıştım Çeşme'de, bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın aldım. O zaman anlamıştım Alaçatı'nın ne olacağını, biraz iyiyimdir bu konularda. Ama maalesef bana yar olmadı Erol Köse yüzünden. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı"

ATİLLA TAŞ "Ardımdan bir ton iftira attın! Milyonlarca liramı çaldın! Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın! İşimden ekmeğimden ettin, (birçok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı! Seda Sayan'a p... yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!"