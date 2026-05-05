Sözleri olay oldu! Seda Sayan – Erol Köse kavgası gündemde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk magazin tarihinin en büyük hesaplaşmalarından biri, Seda Sayan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sarsıcı açıklamalarla yeniden alevlendi. 2011'deki meşhur ödül töreninde yaşanan fiziksel saldırıyı yıllar sonra "Güzel dövdüm, ağır çantayı kafasına patlattım" sözleriyle anlatan ünlü sanatçı, magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

23 Mart 2026'da hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin ardından, Seda Sayan'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İkili arasındaki düşmanlık, Erol Köse'nin sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın geçmişine dair iddialı fotoğraflar paylaşmasıyla patlak vermişti.

HAFIZALARA KAZINAN GECE: ÇANTALI SALDIRI

Sayan, bu hamleyi sadece bir magazin tartışması olarak bırakmayıp, Köse hakkında "örtülü şantaj" davası ve mahkemeden konuşma yasağı kararı çıkarttı. 2011 yılındaki bir ödül töreninde tansiyon fiziksel müdahaleye dönüşmüştü.

"GÜZEL DÖVDÜM ONU"

Erol Köse'nin masasına giderek önce yüzüne tüküren, ardından çantasıyla vuran Seda Sayan, o anları yıllar sonra şu sözlerle itiraf etti:

"En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Çantayla, bir de ağır, kafasına patlattım herifin. Döverim ha pis döverim, sarhoştu işime geldi. Güzel dövdüm onu!"

Sayan, bu saldırının nedeninin sadece şahsi meseleler olmadığını, Köse'nin bir arkadaşını hırsızlıkla suçlaması üzerine sinirlerine hakim olamadığını belirtti.

Geçmişte yaşananların izini silemediğini belirten ünlü sanatçı, "Affettim ama çok beddua ettim. Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe" diyerek yine çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

"SORUMLULUK BENİM"

Köse, 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli bulunan ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" notu bulduğu belirtilmişti.

3 AYDIR EVİNDEN ÇIKMIYORDU

Birlikte yaşadığı arkadaşının ifadesinde de Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu söylediği öğrenilmişti.

HAKLARINI KIZINA DEVRETTİ

Şarkıcı Yaşar İpek ise, Köse'nin ölümünden kısa süre önce eserlerine ilişkin haklarını kızına devrettiğini söylemişti. İpek, "Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce Musiki Eseri Sahipleri Grubu'ndan eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" demişti.

