Sözleri olay oldu! Seda Sayan – Erol Köse kavgası gündemde

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 15:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk magazin tarihinin en büyük hesaplaşmalarından biri, Seda Sayan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sarsıcı açıklamalarla yeniden alevlendi. 2011'deki meşhur ödül töreninde yaşanan fiziksel saldırıyı yıllar sonra "Güzel dövdüm, ağır çantayı kafasına patlattım" sözleriyle anlatan ünlü sanatçı, magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

23 Mart 2026'da hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin ardından, Seda Sayan'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İkili arasındaki düşmanlık, Erol Köse'nin sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın geçmişine dair iddialı fotoğraflar paylaşmasıyla patlak vermişti.

HAFIZALARA KAZINAN GECE: ÇANTALI SALDIRI Sayan, bu hamleyi sadece bir magazin tartışması olarak bırakmayıp, Köse hakkında "örtülü şantaj" davası ve mahkemeden konuşma yasağı kararı çıkarttı. 2011 yılındaki bir ödül töreninde tansiyon fiziksel müdahaleye dönüşmüştü.

"GÜZEL DÖVDÜM ONU" Erol Köse'nin masasına giderek önce yüzüne tüküren, ardından çantasıyla vuran Seda Sayan, o anları yıllar sonra şu sözlerle itiraf etti: "En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Çantayla, bir de ağır, kafasına patlattım herifin. Döverim ha pis döverim, sarhoştu işime geldi. Güzel dövdüm onu!"

Sayan, bu saldırının nedeninin sadece şahsi meseleler olmadığını, Köse'nin bir arkadaşını hırsızlıkla suçlaması üzerine sinirlerine hakim olamadığını belirtti.