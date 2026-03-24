Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! "Cenazemi ona emanet edin" demişti

Erol Köse'nin 20 senelik çalışanı Güller Öğretici, "Erol Bey benim babamdı. Burada bağıra bağıra ağlamak istedim, ama ağlayamıyorum yanlış anlaşılırım diye. Çok seviyorum bana çok babalık yaptı. Biz razıydık, Rabbim de razı olsun. Ölmeden bir hafta önce telefonla ses kaydı attı. 'Hakkını helal et kızım, hastayım' dedi. Son üç ay beni çağırmadı. Kimseyi eve almıyordu. Ahmet ağabeyi çok seviyordu. Sadece Ahmet ağabeyi eve alıyordu. 'Ahmet'i içeri alın' diyordu. Evladı gibi, oğlu gibi çok severdi. Herkesi evine almıyordu. Çok iyi bir insandı, boşuna karalamasınlar Erol Bey'i. O kadar baba bir adamdı ki, kimse kötülemesin onu. Ben biliyorum, ben onunla beraberdim. Haftanın iki günü, bazen üç günü. Ahmet de onun oğluydu, oğlu olarak seviyordu, 'Oğlum' diyordu Ahmet ağabeye" dedi.

Cenazeye katılan Yapımcı Ahmet Altınbaşak, " Bu son günlerde bu yapılan sanatçıların bu konuşmaları gerçekten hicap duyuyorum hepsinden. Bu konuşan bütün sanatçılarda hepsinin emeği vardır. Buradan böyle konuşmak çok kolay ama bir de işin en başından bakmak lazım. Ben 97'den beri Erol Bey ile beraberim. 1997-1998 senesinde imparatorluk döneminde, o şah en iyi işler yaptığı dönemde bütün isim sanatçıların ben gelip Levent'te o Türk filmi şirketinde, yapım şirketinde bütün sanatçıların gelip bahçede saatlerce beklediği günleri biliyorum. Akşam da hepsi paketi parayı alırlardı, yollardı. Yani Erol Bey bu işte imparatordur. Çok iyi bir prodüktördür. Çok iyi bir yapımcıdır " şeklinde konuştu.

'NEREDE BU ÇELENKLERİN SAHİBİ OLAN İNSANLAR?'

Müzisyen Dora Altınbaşak, "Burada bu kadar çelenk var. Keşke bu çelenklerin hiçbiri olmasaydı. Şurada sadece insanlar olsaydı ve hayır duası etselerdi. Şu anda buradaki çelenklerin bana göre hiçbir anlam ve değeri yok. Bunlar sadece görsel olarak şov amaçlı gönderilen çelenkler. Nerede bu çelenklerin sahibi olan insanlar? Yok değil mi? Çünkü şov dünyasındayız. İnsanlar nankörler. Zaten sanat camiası çok nankör. Görüyoruz işte nankörlüğü. Koskoca Erol Köse'nin cenazesinde kaç kişiyiz şurada, değil mi? Ama hiç kimseye mi iyiliği dokunmamış bu insanın? Hiç kimse mi el uzatmamış? Hiç kimse mi onun sayesinde para kazanmamış? Dünya insan para kazandı; ne konserlere gidildi, ne paralar kazanıldı. Kimin sayesinde? Erol Köse'nin sayesinde. Erol Köse Hakk'ın rahmetine kavuştu, bir de arkasından adamın beddualar ediyorlar, neler neler söylüyorlar. Ya biz Müslüman insanız kardeşim; bir deyin ki 'Allah razı olsun, hadi hakkım helal olsun' deyin ya. Tamam, beni üzdün, hakkımı yedin ama 'Hakkımı helal ediyorum' deyin ya. Üç günlük dünyadayız, hepimiz gideceğiz öbür tarafa" ifadelerini kullandı.

'İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİYOR'

Yapımcı Polat Yağcı, "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bizim yapmış olduğumuz iş biraz kaygan zemin olduğu için iyi günde kötü günde çok şey değişebiliyor. O yüzden herkesin kendi düşüncesi bir şey demiyorum" dedi.