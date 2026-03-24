Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! "Cenazemi ona emanet edin" demişti
Sarıyer'de bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse (61), son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ
Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.
Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EROL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Köse için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine sanatçı Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Dilan Çıtak , Hakan Peker, yapımcı Polat Yağcı, aile yakınları, sanat camiasından arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Köse'nin cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.