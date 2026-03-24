Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! "Cenazemi ona emanet edin" demişti

Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! "Cenazemi ona emanet edin" demişti

Sarıyer'de bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse (61), son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAPIMCI EROL KÖSE 16'NCI KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.

Sağlık sorunları bulunan Erol Köse'nin arkadaşı ile birlikte yaşadığı öğrenildi. (DHA)

Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EROL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Köse için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine sanatçı Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Dilan Çıtak , Hakan Peker, yapımcı Polat Yağcı, aile yakınları, sanat camiasından arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Köse'nin cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HAKKINI HELAL ET KIZIM HASTAYIM' DEDİ

Erol Köse'nin 20 senelik çalışanı Güller Öğretici, "Erol Bey benim babamdı. Burada bağıra bağıra ağlamak istedim, ama ağlayamıyorum yanlış anlaşılırım diye. Çok seviyorum bana çok babalık yaptı. Biz razıydık, Rabbim de razı olsun. Ölmeden bir hafta önce telefonla ses kaydı attı. 'Hakkını helal et kızım, hastayım' dedi. Son üç ay beni çağırmadı. Kimseyi eve almıyordu. Ahmet ağabeyi çok seviyordu. Sadece Ahmet ağabeyi eve alıyordu. 'Ahmet'i içeri alın' diyordu. Evladı gibi, oğlu gibi çok severdi. Herkesi evine almıyordu. Çok iyi bir insandı, boşuna karalamasınlar Erol Bey'i. O kadar baba bir adamdı ki, kimse kötülemesin onu. Ben biliyorum, ben onunla beraberdim. Haftanın iki günü, bazen üç günü. Ahmet de onun oğluydu, oğlu olarak seviyordu, 'Oğlum' diyordu Ahmet ağabeye" dedi.

'BÜTÜN SANATÇILARDA HEPSİNİN EMEĞİ VARDIR'

Cenazeye katılan Yapımcı Ahmet Altınbaşak, "Bu son günlerde bu yapılan sanatçıların bu konuşmaları gerçekten hicap duyuyorum hepsinden. Bu konuşan bütün sanatçılarda hepsinin emeği vardır. Buradan böyle konuşmak çok kolay ama bir de işin en başından bakmak lazım. Ben 97'den beri Erol Bey ile beraberim. 1997-1998 senesinde imparatorluk döneminde, o şah en iyi işler yaptığı dönemde bütün isim sanatçıların ben gelip Levent'te o Türk filmi şirketinde, yapım şirketinde bütün sanatçıların gelip bahçede saatlerce beklediği günleri biliyorum. Akşam da hepsi paketi parayı alırlardı, yollardı. Yani Erol Bey bu işte imparatordur. Çok iyi bir prodüktördür. Çok iyi bir yapımcıdır" şeklinde konuştu.

'NEREDE BU ÇELENKLERİN SAHİBİ OLAN İNSANLAR?'

Müzisyen Dora Altınbaşak, "Burada bu kadar çelenk var. Keşke bu çelenklerin hiçbiri olmasaydı. Şurada sadece insanlar olsaydı ve hayır duası etselerdi. Şu anda buradaki çelenklerin bana göre hiçbir anlam ve değeri yok. Bunlar sadece görsel olarak şov amaçlı gönderilen çelenkler. Nerede bu çelenklerin sahibi olan insanlar? Yok değil mi? Çünkü şov dünyasındayız. İnsanlar nankörler. Zaten sanat camiası çok nankör. Görüyoruz işte nankörlüğü. Koskoca Erol Köse'nin cenazesinde kaç kişiyiz şurada, değil mi? Ama hiç kimseye mi iyiliği dokunmamış bu insanın? Hiç kimse mi el uzatmamış? Hiç kimse mi onun sayesinde para kazanmamış? Dünya insan para kazandı; ne konserlere gidildi, ne paralar kazanıldı. Kimin sayesinde? Erol Köse'nin sayesinde. Erol Köse Hakk'ın rahmetine kavuştu, bir de arkasından adamın beddualar ediyorlar, neler neler söylüyorlar. Ya biz Müslüman insanız kardeşim; bir deyin ki 'Allah razı olsun, hadi hakkım helal olsun' deyin ya. Tamam, beni üzdün, hakkımı yedin ama 'Hakkımı helal ediyorum' deyin ya. Üç günlük dünyadayız, hepimiz gideceğiz öbür tarafa" ifadelerini kullandı.

'İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİYOR'

Yapımcı Polat Yağcı, "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bizim yapmış olduğumuz iş biraz kaygan zemin olduğu için iyi günde kötü günde çok şey değişebiliyor. O yüzden herkesin kendi düşüncesi bir şey demiyorum" dedi.

Babasının cenaze törenine katılan Dijan Nazlan Köse konuşmakta zorlandı. Köse, kendisine yöneltilen sorulara "Babam hastaydı. Başımız sağ olsun. Söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde karşılık verdi.

"CENAZEMİ ONA EMANET EDİN" DEMİŞTİ

Köse'nin cenazesine katılan şarkıcı Dora,"Ona beddua eden herkese yazıklar olsun. Bugün starsanız onun sayesinde, hiç mi emeği yok, hiç mi yararı olmadı size?" dedi.

Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin demişti. Ünlü yapımcı, Köse'nin cenaze törenine katıldı.

"1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ"

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

EL YAZMASI NOTU ORTAYA ÇIKTI: MECBURDUM

Dikkat çeken ölümde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Köse'nin kendi el yazısıyla bir kağıda "ALS hastasıyım. Mecburdum. Sorumluluk benim. Not: Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenildi.

İŞTE SON KONUŞMASI

Erol Köse'nin bayramın üçüncü günü yapımcı Murat Yıldırım ile bayramlaştığı öğrenildi.

"YALNIZ KALMAYI SEVMİYORUM"

Yıldırım, aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı:

"Bizi özlediğini söyledi. 'Bayramdan sonra bir araya gelelim mutlaka, biliyorsun yalnız kalmayı sevmiyorum' dedi.

KALPLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMIŞ

Birkaç ay önce kalple ilgili sıkıntı yaşamıştı. Tansiyonla ilgili de sorunları vardı, onu da anlatmıştı."

Öte yandan Köse'nin ölmeden 20 dakika önce yardımcısına, ''Sen evden çık, benim misafirim gelecek'' dediği öğrenildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse'nin geride bıraktığı mektuba son vasiyetini şöyle yazdığı öğrenildi:

"CENAZEMİ POLAT YAĞCI'YA EMANET EDİN"

"Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin."

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Köse'nin vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.Köse paylaşımında, "Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..." ifadelerini kullandı.

İntihar şüphesi yüksek olan ve İstanbul Emniyeti tarafından derinlemesine araştırılan olayda Köse'nin intihar mı ettiği, düştüğü mü veya bir cinayete mi kurban gittiği yapılacak detaylı incelemelerle belli olacak.

EROL KÖSE'NİN DÜŞME ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

DÜŞME ANI KAMERADA

Hayatını kaybeden Köse'nin düşerek yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Köse'nin yüksekten düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı.

EROL KÖSE KİMDİR?

1965 yılında Elazığ'da doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış müzik yapımcılarından biri olarak bilinir. Müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü adlı grubun üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıl boyunca grupla sahne performansları ve albüm çalışmaları gerçekleştirdi.

Albüm teklifiyle yapımcılığa adım atan Köse, 2000'li yıllarda bu kariyerini pekiştirdi. Dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı. Birçok bilinen sanatçı için albüm prodüksiyonları yapan Erol Köse Türk müzik sektörüne önemli katkılarda bulundu. Ayrıca Köse'nin doktor unvanına da sahip olduğu da biliniyor.

Erol Köse 61 yaşında hayata veda etti.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin (motor nöronlar) hasar görmesiyle kaslarda ileri seviyede zayıflık, erime ve fonksiyon kaybına yol açan nörolojik bir hastalık olarak bilinir. Genellikle 40-70 yaş arası erkeklerde daha sık görülen ALS hastalığı konuşma, yutma ve solunum kaslarını etkileyerek hayatı oldukça kısıtlar.

