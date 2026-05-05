Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti son dakika: İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin sıcak gelişmeler yaşandı...
TAHLİYE EDİLDİ
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi.
Cinayetin şüphelileri arasında bulunan İzzet Yıldızhan, suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık, ünlü türkücünün cinayetin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı tespitini yapmıştı.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ
Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan İzzet Yıldızhan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı.
'HATIRLAMIYORUM' VE 'BİLMİYORUM' İFADELERİNİ SIKÇA KULLANDI
Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ile 'kirve' olduğunu belirterek olaydaki rolünü sınırlı tuttuğunu savunmuştu.
Ancak ifadesinde sık sık 'Hatırlamıyorum' ve 'Bilmiyorum' yanıtlarını verdiği görülmüştü.
"METİN'İN MESAJIMA CEVAP VERİP VERMEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"
Yıldızhan, ifadesinde ayrıca şu sözleri kullanmıştı:
"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de 'İnşallah önemli bir şey yoktur' dedim.
Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu'nu aradım ancak kendisine ulaşamadım.
Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin'e WhatsApp ya da SMS atarak Alaattin'den haber var mı diye sordum. Metin'in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum."
NE OLMUŞTU?
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı .
Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi.
Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.
Aynı soruşturmada sosyal medya ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu da tutuklanmıştı.