Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti son dakika: İzzet Yıldızhan tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin sıcak gelişmeler yaşandı...

TAHLİYE EDİLDİ

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi.

Cinayetin şüphelileri arasında bulunan İzzet Yıldızhan, suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık, ünlü türkücünün cinayetin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı tespitini yapmıştı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan İzzet Yıldızhan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı.

'HATIRLAMIYORUM' VE 'BİLMİYORUM' İFADELERİNİ SIKÇA KULLANDI

Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ile 'kirve' olduğunu belirterek olaydaki rolünü sınırlı tuttuğunu savunmuştu.

Ancak ifadesinde sık sık 'Hatırlamıyorum' ve 'Bilmiyorum' yanıtlarını verdiği görülmüştü.

"METİN'İN MESAJIMA CEVAP VERİP VERMEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Yıldızhan, ifadesinde ayrıca şu sözleri kullanmıştı:

"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de 'İnşallah önemli bir şey yoktur' dedim.

Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu'nu aradım ancak kendisine ulaşamadım.

Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin'e WhatsApp ya da SMS atarak Alaattin'den haber var mı diye sordum. Metin'in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum."

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı .

Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.

Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi.

Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.

Aynı soruşturmada sosyal medya ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu da tutuklanmıştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Aleyna Kalaycıoğlu cinayetin işlendiği gece kayıt için Ümraniye'de bulunan prodüksiyon şirketine gittiklerini anlattı.

Eski erkek arkadaşı Canbay'ın da orada olduğunu öğrenince korktuğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik." dedi.

Canbay'ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini iddia eden Kalaycıoğlu, "Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi." ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu, olayın da bu sırada yaşandığını anlattı.

KİMLER TUTUKLU?

Cinayet soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı .

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 ŞÜPELİ HAKKINDA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", şüpheliler Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheliler Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şüpheli Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, şüpheliler İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istenmişti.

