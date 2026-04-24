Kubilay Kaan Kundakçı iddianamesi tamam: Aleyna Kalaycıoğlu’na istenen ceza belli oldu

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Kaan Kubilay Kundakçı için ʺÇok sevdiğim kardeşimdirʺ dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU, CİNAYET GECESİ YAŞANANLARI TEK TEK ANLATMIŞTI

Aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, cinayet gecesi yaşananları tek tek anlatmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Kalaycıoğlu, ifadesinde aylık gelirinin '250 bin lira' olduğunu belirterek geçimini şarkıcılıkla sağladığını söyledi.

"KUBİLAY'I VAHAP ARACILIĞIYLA TANIYORDUM"

Aleyna Kalaycıoğlu cinayet gecesi yaşananları ifadesinde şöyle anlattı:

Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı.

"VAHAP BENİ ARABADA ALIKOYDU"

Vahap'la inişli çıkışlı ilişkimiz vardı. Bazen Vahap'ın bana şiddeti oluyordu. Bir sefer biz arabadaydık. Arabayı Kubilay kullanıyordu. Vahap beni arabada alıkoydu. Bu yaklaşık bir sene önceydi. Hatta o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışında tartıştık. Beni aracında alıkoydu. O gün şoför Kubilay'dı. Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm. Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu.