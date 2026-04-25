İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den manidar paylaşım

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ağır enfeksiyon ve safra kesesi ameliyatının ardından sağlığına kavuşarak taburcu olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, miras tartışmalarına son noktayı koymuştu.

Çocuklarının en büyük mirasının kendi ismi olduğunu vurgulayan sanatçı, "Ben onlara 'İbrahim Tatlıses' ismini bıraktım, bu onlara birçok kapı açıyor ama kullanmasını bilemediler" diyerek sitem etti.

Çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılara değinen Tatlıses, "Çocuklarıma kuruş yok, mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne?" demişti.

Tatlıses'in kızı Gülşen

KIZINDAN MANİDAR SÖZLER

Babasının bu sert açıklamalarının ardından, Tatlıses'in Adalet Durak ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu:

"Ben hayatın meşgalesinde bana yer açabilen insanları seviyorum. Hepimiz meşgulüz zaten."

İBO'NUN ÇOCUKLARI

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!" diyerek pişmanlığını dile getiren Tatlıses'in 7 çocuğu bulunuyor.