İbrahim Tatlıses’in serveti gündem oldu! İmparator’un gayrimenkul listesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Safra kesesi ameliyatı sonrası bazı çocuklarına sitem ederek "Mirasımı devlete bırakacağım" diyen İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. İmparator'un Seyrantepe'den Bodrum'a uzanan devasa serveti merak konusu olurken, hukukçular "saklı pay" engeline dikkat çekti.

7 Nisan'da yüksek enfeksiyon riski nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Başarılı operasyon sonrası doktorlarıyla birlikte kameralar karşısına geçen usta sanatçı, hem sağlık durumu hem de özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDAN 'A' HARFİNİ SİLDİM"

Hastanede kaldığı süre boyunca kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Tatlıses, aile içindeki gerilimle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"EVLATLARIMA KURUŞ YOK, PARAYI BEN KAZANDIM"
Asistanı Tuğçe'den övgüyle bahseden sanatçı, büyük oğlu Ahmet Tatlıses hakkında ise net konuştu:

"Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum" dedi. Tatlıses, " Ben Mehmet Ali Aydınlar beyden bir şey rica ettim. Şanlıurfa'da 4 buçuk dönüm arsam var. Şanlıurfa'da da özel hastane yok herkes Gaziantep'e gidiyor. Gelin bu 4 buçuk dönüm yeri görün eğer imkanınız varsa orada da bir hastane istiyoruz"

"KURUŞ YOK! HEPSİNİ DEVLETE BIRAKTIM"

Vasiyetine ilişkin sorulara da yanıt veren Tatlıses, radikal kararını şu sözlerle açıkladı:

"Kuruş yok! Mirasımın hepsini devlete bıraktım. Bazıları yüzünden ailemin bir kısmı mağdur oldu."

Servetini kendi emeğiyle kazandığını vurgulayan sanatçı,
"Babam ciğerciydi, bana miras kalmadı. Hepsini kendim kazandım. Saçarım, dağıtırım kime ne?" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına bıraktığı en büyük mirasın ismi olduğunu söyleyen Tatlıses, "İbrahim Tatlıses ismi her kapıyı açar ama kullanmasını bilemediler" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gündeme değinen Tatlıses, Başkan Erdoağan'a da teşekkürlerini iletti.

"Cumhurbaşkanımıza Dünya liderlerini Antalya'da bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başka bir lider" dedi. Tatlıses, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda ölenlere rahmet dileyen Tatlıses, yaralılara da kendisi gibi taburcu olmalarını diledi.

İmparator'un serveti yeniden gündemde

Tüm bu açıklamaların ardından ünlü sanatçının yıllardır konuşulan mal varlığı da yeniden gündeme geldi. Tatlıses'in bilinen gayrimenkul yatırımları şöyle:

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkân
Fikirtepe'de 4 daire
İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire
Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar
İzmir'de 5 lüks daire
Bodrum'da 12 villa ve geniş bir arsa

HUKUKEN MÜMKÜN MÜ?

Tatlıses'in "mirasımı devlete bırakıyorum" açıklaması hukuk tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Damla Erensayın, Türk Medeni Kanunu'ndaki "saklı pay" sistemine dikkat çekti.

Erensayın, "Kişi mal varlığı üzerinde tasarruf edebilir ancak bu hak sınırsız değildir. Çocukların saklı pay hakkı vardır. Tatlıses mirasını devlete bıraksa bile, vefatının ardından çocukları tenkis davası açarak yasal paylarını geri alabilir" dedi.

