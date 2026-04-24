CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İbrahim Tatlıses’in mirasıyla ilgili çarpıcı detay! Asistanı Tuğçe sessizliğini bozdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tüm mal varlığını devlete bırakacağını söyleyen İbrahim Tatlıses'in açıklamaları gündemdeki yerini korurken, asistanı Tuğçe Korkmaz, İmparator'un mirasıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Korkmaz, Tatlıses ile aralarında çıkan aşk iddialarına da açıklık getirdi.

7 Nisan'da ani bir rahatsızlıkla hastaneye kaldırılan ve safra kesesi operasyonu geçiren "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Ünlü sanatçı, hastane çıkışında yaptığı açıklamalarla hem ailesine sitem etti hem de dudak uçuklatan mal varlığına dair tartışmaların fitilini ateşledi.

"VASİYETİMİ DEVLETE BIRAKTIM!"

74 yaşındaki usta sanatçı, operasyon sonrası muhabirlerin vasiyet sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi. Çocukları arasındaki çekişmelere vurgu yapan Tatlıses, mal varlığına dair sert bir duruş sergiledi:

"Vasiyetimi düşündüm; devlete bıraktım. Kuruş yok! Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım, kime ne!"

HAYATINDAN "A" HARFİNİ SİLDİ

Çocuklarının "İbrahim Tatlıses" isminin getirdiği avantajları kullanamadığını belirten sanatçı, özellikle arasının açık olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses için, "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" dedi.

İŞTE İMPARATOR'UN MAL VARLIĞI

Tatlıses'in bu açıklamasından sonra bilinen mal varlığı da ortaya çıktı. Ünlü ismin servetinin şöyle olduğu iddia edildi:

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan

Fikirtepe'de 4 daire

İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar

İzmir'de 5 lüks daire

Bodrum'da 12 villa ve dev arsa

ASİSTANINDAN DÜZELTME: "LİSTE EKSİK, OTELLER VE SAATLER YOK!"

Tatlıses'in asistanı Tuğçe Korkmaz da tartışmalara dahil oldu. Gel Konuşalım programına bağlanarak, sanatçının servetiyle ilgili düzeltme yaptı.

Fikirtepe'de evleri olduğu bilgisini yalanlayan Korkmaz, "Mal varlığı az biliniyor, daha fazla var. Arabalar, oteller ve saatleri var. Bunlar hesaplanmamış" dedi.

AŞK YOK, YAKINDA EVLENECEK

Ayrıca, sanatçıyla aralarında aşk olduğu yönündeki dedikoduları yalanlayan Korkmaz, Tatlıses ile sadece profesyonel ve duygusal bir bağı olduğunu, kendisinin yakın zamanda evleneceğini duyurdu.

Mobil uygulamalarımızı indirin