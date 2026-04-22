İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı! "Hayatımdan harfini bile sildim"
İbrahim Tatlıses, 7 Nisan’da İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından bugün taburcu edildi. Ünlü sanatçı, çıkışta kendisine yöneltilen, “Vasiyetinizi düşündünüz mü?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Vücudundaki ağır enfeksiyon nedeniyle safra kesesini alınan Tatlıses, bugün hastaneden taburcu oldu.
Doktorları ile birlikte kamera karşısına geçen Tatlıses, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok" yanıtını verdi.
Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili soruları ise, "Hayatımdan A harfini bile sildim" diyerek geçiştirdi. İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında 7 çocuğu var.
RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ
7 Nisan 2026 Salı günü, İbrahim Tatlıses İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçıya yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi iltihabı (kolesistit) kaynaklı bakteriyel enfeksiyon teşhisi konuldu. Kan sulandırıcı ilaç kullanması nedeniyle acil ameliyata alınamayan Tatlıses, enfeksiyonun kontrol altına alınması için bir süre yoğun bakımda antibiyotik tedavisi gördü.
Yoğun bakım sürecinin ardından 11 Nisan 2026 Cumartesi sabahı saat 09:00'da ameliyata alınan Tatlıses'in safra kesesi operasyonu başarıyla tamamlandı. Hastanenin Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı ile operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, ameliyat sonrası yaptıkları açıklamada sürecin zorlu geçtiğini belirtti. Prof. Dr. Baca, operasyonun ciddi bir enfeksiyon nedeniyle komplike olduğunu ifade ederken, ameliyat sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve sanatçının genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.
"YOĞUN BAKIMDAYIM AMA SÜPERİM"
Ameliyatın ardından tedbir amaçlı yeniden yoğun bakıma alınan Tatlıses, buradan sevenlerine mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Ece Erken'in sunduğu televizyon programında yayınlanan ses kaydında sanatçı, "Yoğun bakımdayım ama süperim" sözleriyle sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, aynı ses kaydında oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik kullandığı sert ifadeler dikkat çekti. Tatlıses, "Hakkımı helal etmiyorum" ve "Dükkan verdim batırdı" diyerek aile içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu süreçte ayrıca 9 Nisan'da hastane odasında kızı Elif Ada'nın doğum gününü kutlaması ve canlı yayına bağlanarak "Mutlu Ol Yeter" şarkısını seslendirmesi de gündemde geniş yer buldu.