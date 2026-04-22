İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı! "Hayatımdan harfini bile sildim"

Geçirdiği operasyonun ardından bugün hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses'ten " Vasiyetinizi düşüdünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt. İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Vücudundaki ağır enfeksiyon nedeniyle safra kesesini alınan Tatlıses, bugün hastaneden taburcu oldu.

İbrahim Tatlıses'in tedavisi evinde devam edecek.



Doktorları ile birlikte kamera karşısına geçen Tatlıses, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok" yanıtını verdi.

Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili soruları ise, "Hayatımdan A harfini bile sildim" diyerek geçiştirdi. İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında 7 çocuğu var.

RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

7 Nisan 2026 Salı günü, İbrahim Tatlıses İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçıya yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi iltihabı (kolesistit) kaynaklı bakteriyel enfeksiyon teşhisi konuldu. Kan sulandırıcı ilaç kullanması nedeniyle acil ameliyata alınamayan Tatlıses, enfeksiyonun kontrol altına alınması için bir süre yoğun bakımda antibiyotik tedavisi gördü.