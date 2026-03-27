Son dakika: Hande Erçel gözaltında: Adli Tıp'a sevk edildi

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 12:04 Son Güncelleme: 27 Mart 2026 12:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel bugün ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi. Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.