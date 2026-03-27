Son dakika: Hande Erçel gözaltında: Adli Tıp'a sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel bugün ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi. Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, cemiyet, magazin ve spor dünyasının tanınmış isimlerine uzandı.
4 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. 4 kişi ise tutuklanmıştı.
İFADE VERMEYE GELDİ
Hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olması sebebiyle yakalama kararı çıkartılan oyuncu Hande Erçel, bugün İstanbul Havalimanı'ndan gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN DİĞER İSİMLER
Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında, Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari bulunuyordu.