CANLI YAYIN

Son dakika: Hande Erçel gözaltında: Adli Tıp'a sevk edildi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel bugün ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi. Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, cemiyet, magazin ve spor dünyasının tanınmış isimlerine uzandı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalgaUyuşturucu soruşturmasında yeni dalga

4 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. 4 kişi ise tutuklanmıştı.

Hande Erçel Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alındıHande Erçel Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alındı

İFADE VERMEYE GELDİ

Hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olması sebebiyle yakalama kararı çıkartılan oyuncu Hande Erçel, bugün İstanbul Havalimanı'ndan gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi.

Hakan Sabancı hakkında yurt dışına çıkış yasağıHakan Sabancı hakkında yurt dışına çıkış yasağı

GÖZALTI KARARI VERİLEN DİĞER İSİMLER

Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında, Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari bulunuyordu.

Ünlülerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktıÜnlülerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktıÜNLÜLERİN SAVCILIKTAKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlülere uyuşturucu operasyonu!Ünlülere uyuşturucu operasyonu!ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın