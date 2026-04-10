Fenomen Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı

Fenomen Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin, “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alanen aşağılama” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Fenomen Mika Raun Can hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

HAPSİ İSTENDİ

31 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Mika, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda hamile kadınları hedef alarak alay etmişti. Raun, uyuşturucu madde kullandığını da itiraf etmişti.

Fenomen Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı - 2

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren fenomen, söz konusu videoyu "eğlence amaçlı" çektiğini belirterek kendisini savunmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

SABAH'ın haberine göre; Raun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan iddianamede Raun'un cezalandırılması talep edildi.

Mika Raun hakkındaki uyuşturucu soruşturması ise devam ediyor.

Mika Raunun uyuşturucu testi pozitifMika Raunun uyuşturucu testi pozitifMİKA RAUN'UN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF
Sapkın fenomen tutuklandı!Sapkın fenomen tutuklandı!SAPKIN FENOMEN TUTUKLANDI!
Raunun sevgilisi Batuhan Can hakkında karar!Raunun sevgilisi Batuhan Can hakkında karar!RAUN'UN SEVGİLİSİ BATUHAN CAN HAKKINDA KARAR!

