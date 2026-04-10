Fenomen Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin, “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alanen aşağılama” suçundan cezalandırılması talep edildi.
Fenomen Mika Raun Can hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
HAPSİ İSTENDİ
31 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Mika, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda hamile kadınları hedef alarak alay etmişti. Raun, uyuşturucu madde kullandığını da itiraf etmişti.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren fenomen, söz konusu videoyu "eğlence amaçlı" çektiğini belirterek kendisini savunmuştu.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
SABAH'ın haberine göre; Raun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan iddianamede Raun'un cezalandırılması talep edildi.
Mika Raun hakkındaki uyuşturucu soruşturması ise devam ediyor.