Fenomen Mika Raun tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarıyla tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDI!
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mika Raun Can, savcılıktaki ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Mika Raun 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Mika Raun Can, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, özellikle son videosu büyük tepki toplamıştı.
Son olarak hamilelik videosuyla tepkileri üzerine çeken paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.