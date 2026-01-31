Fenomen Mika Raun tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mika Raun Can, savcılıktaki ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Mika Raun 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.