Fenomen Mika Raun'un sevgilisi Batuhan Can hakkında karar!
Fenomen Mika Raun Can’in ifadesinde Amsterdam’da uyuşturucu kullandığını söylemesi üzerine gözaltına alınan Batuhan Can, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Mika Raun Can geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
Savcılıktaki ifadesinde erkek arkadaşı ele vermiş, Amsterdam'da birlikte uyuşturucu madde aldıklarını itiraf etmişti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Sabah'ta yer laan habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Batuhan Can'a ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.,