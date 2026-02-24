Fenomen Mika Raun Can’ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mika Raun Can ile aynı soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Batuhan Can’ın uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı. "Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla cezaevine gönderilen Can'ın ifadesinde çarpıcı detaylar yer almıştı..

Savcılıktaki beyanında erkek arkadaşı Batuhan Can ile Amsterdam'da birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden Mika Raun Can'ın açıklamaları üzerine soruşturma genişletildi.

Bu gelişmenin ardından Batuhan Can da gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Can, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında test veren Batuhan Can ile Mika Raun Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında her iki ismin de test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.