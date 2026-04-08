CANLI YAYIN

Melek Mosso hakkındaki karara başsavcılıktan itiraz

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı aranmaksızın serbest bırakılan ünlü şarkıcı Melek Mosso hakkında başsavcılıktan dikkat çeken hamle geldi.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere dün "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Dün gerçekleşen operasyon kapsamında emniyet güçleri; Bengü, Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge Sağın ve İbrahim Çelikkol gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek test verdi. Soruşturma süreci hızla ilerlerken, gözaltındaki isimlerden üçü dün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

ELE GEÇİRİLENLER

Adreste yapılan aramalarda şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde sevgilisinin çantasında esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan isimler hakkında şu kararlar verildi:

Simge Sağın ve İlkay Şencan: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Her iki isme de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Melek Mosso: Mahkeme tarafından adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Diğer İsimler: İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden, Adli Tıp'taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Melek Mosso / Instagram

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Bugün dosyada yeni bir sıcak gelişme yaşandı.

SABAH'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre; Savcılık, Melek Mosso'nun adli kontrol şartı uygulanmadan serbest bırakılmasına karşı harekete geçti.

Dün sabah gözaltına alınan ve adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakılan şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol uygulanmamasına itiraz ederek, yeniden değerlendirme yapılması talebiyle dosyayı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU!
ÜNLÜLERIN SAVCILIKTAKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın