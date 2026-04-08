Melek Mosso hakkındaki karara başsavcılıktan itiraz
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı aranmaksızın serbest bırakılan ünlü şarkıcı Melek Mosso hakkında başsavcılıktan dikkat çeken hamle geldi.
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere dün "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Dün gerçekleşen operasyon kapsamında emniyet güçleri; Bengü, Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge Sağın ve İbrahim Çelikkol gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri gözaltına aldı.
Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek test verdi. Soruşturma süreci hızla ilerlerken, gözaltındaki isimlerden üçü dün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Adreste yapılan aramalarda şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde sevgilisinin çantasında esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.