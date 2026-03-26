Ünlülerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı! Didem Soydan’dan "bir nefes" savunması

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, Tuğçe Özbudak, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'ye 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemleri başladı. İfade işlemleri için 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

DİDEM SOYDAN: "YANLIŞLIKLA BİR NEFES ÇEKTİM"

Didem Soydan savcılık ifadesinde hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, pandemi döneminden bu yana yalnızca doğal sigara tütünü kullandığını söyledi. Şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, yaklaşık 20 gün önce Fransa'da katıldığı bir defile sonrası bir manken arkadaşından aldığı sarılı sigaradan bir kez çektiğini, ardından bunun tütün olmadığını fark ettiğini anlattı.

Soydan, "Bir sefer çektim, bunun tütün olmadığını anladım. İstediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım esrardı ancak hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum" diyerek olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini savundu.

Hakkındaki uyuşturucu kullanımı iddialarını kesin dille reddeden Soydan, başka isimlerle ilgili iddiaların da duyuma dayalı olduğunu belirterek HTS ve baz kayıtları ile telefon incelemesinin gerçeği ortaya çıkaracağını ifade etti.

AYLIK GELİRİNİ DE BEYAN ETTİ

Savcılık tutanağında Didem Soydan'ın mesleğini manken olarak beyan ettiği, aylık gelirini ise 100 bin TL olarak bildirdiği yer aldı.

KERİM SABANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kerim Sabancı, savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı reddederek hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

Sabancı, yakın arkadaşları olduğunu belirttiği M.A. ve İ.B. tanıdığını, 2025 yılı Ekim ayı sonunda M.A. davetiyle Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen bir partiye katıldığını anlattı.

İfadesine göre partiye deniz taksiyle gittiğini belirten Sabancı, yaklaşık 2 saat kaldığını ve partiye katılma nedeninin ünlü bir DJ performansını izlemek olduğunu söyledi.

Sabancı, içeride yüksek sesli müzik eşliğinde eğlence olduğunu, ortamın karanlık olması nedeniyle içeride kimlerin bulunduğunu net hatırlamadığını, DJ performansının ardından ayrıldığını ifade etti.

"Sormuş olduğunuz diğer odalarda ne olduğunu bilmiyorum" diyen Sabancı, parti sırasında herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.

Avukatı ise adli tıpta alınan örneklerin sonucunun negatif çıkacağını belirterek, somut delil bulunmadığını ve müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.