Ünlülerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı! Didem Soydan’dan "bir nefes" savunması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev uyuşturucu operasyonunda magazin ve spor dünyasının ünlü isimleri hakim karşısına çıktı. Aralarında Fikret Orman, Burak Elmas ve Sabancı kardeşlerin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilirken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Burak Elmas, Didem Soydan ve Hakan ve Kerim Sabancı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ünlü manken Didem Soydan, "Bir sefer çektim, bunun tütün olmadığını anladım. İstediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım esrardı ancak hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum” dedi. İşte detaylar...
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemleri başladı. İfade işlemleri için 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, Tuğçe Özbudak, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'ye 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
DİDEM SOYDAN: "YANLIŞLIKLA BİR NEFES ÇEKTİM"
Didem Soydan savcılık ifadesinde hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, pandemi döneminden bu yana yalnızca doğal sigara tütünü kullandığını söyledi. Şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, yaklaşık 20 gün önce Fransa'da katıldığı bir defile sonrası bir manken arkadaşından aldığı sarılı sigaradan bir kez çektiğini, ardından bunun tütün olmadığını fark ettiğini anlattı.
Soydan, "Bir sefer çektim, bunun tütün olmadığını anladım. İstediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım esrardı ancak hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum" diyerek olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini savundu.
Hakkındaki uyuşturucu kullanımı iddialarını kesin dille reddeden Soydan, başka isimlerle ilgili iddiaların da duyuma dayalı olduğunu belirterek HTS ve baz kayıtları ile telefon incelemesinin gerçeği ortaya çıkaracağını ifade etti.
AYLIK GELİRİNİ DE BEYAN ETTİ
Savcılık tutanağında Didem Soydan'ın mesleğini manken olarak beyan ettiği, aylık gelirini ise 100 bin TL olarak bildirdiği yer aldı.
KERİM SABANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kerim Sabancı, savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı reddederek hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.
Sabancı, yakın arkadaşları olduğunu belirttiği M.A. ve İ.B. tanıdığını, 2025 yılı Ekim ayı sonunda M.A. davetiyle Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen bir partiye katıldığını anlattı.
İfadesine göre partiye deniz taksiyle gittiğini belirten Sabancı, yaklaşık 2 saat kaldığını ve partiye katılma nedeninin ünlü bir DJ performansını izlemek olduğunu söyledi.
Sabancı, içeride yüksek sesli müzik eşliğinde eğlence olduğunu, ortamın karanlık olması nedeniyle içeride kimlerin bulunduğunu net hatırlamadığını, DJ performansının ardından ayrıldığını ifade etti.
"Sormuş olduğunuz diğer odalarda ne olduğunu bilmiyorum" diyen Sabancı, parti sırasında herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.
Avukatı ise adli tıpta alınan örneklerin sonucunun negatif çıkacağını belirterek, somut delil bulunmadığını ve müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.
HAKAN SABANCI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"
Hakan Sabancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nda verdiği ifadede hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Sabancı, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım, uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım" dedi.
AYGÜN AYDIN'A: "TAKINTILI, HAKKIMDA İFTİRA ATIYOR"
Sabancı, Aygün Aydın'ın beyanlarına karşı, geçmişte yalnızca bir kez gördüğünü, sonrasında kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, "Beni takıntı haline getiren, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapisle tazyik edilen bir kişidir. Söyledikleri iftiradır" ifadelerini kullandı.
"BEBEK OTEL'DE UYUŞTURUCU KULLANDI" İDDİASINI REDDETTİ
Dosyada Aygün Aydın'ın, "Bebek Otel rooftop kısmında kokain kullandığını gördüm" yönündeki beyanı sorulan Sabancı, bu iddiayı kabul etmediğini söyledi. "Geçmişte Bebek Otel'e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle hiç gitmedim" dedi.
KANLICA YALISI İDDİASINA YANIT: "ORTA KATTA BULUŞTUK AMA UYUŞTURUCU YOKTU"
Kanlıca'daki yalısında kokain kullandığı yönündeki iddiaya da cevap veren Sabancı, Aygün Aydın ile yalnızca bir kez ikametinde buluştuğunu, buluşmanın orta katta gerçekleştiğini ancak kesinlikle uyuşturucu kullanılmadığını savundu.