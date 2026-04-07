İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses'ten sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü sanatçının aniden rahatsızlanması üzerine yakınları büyük panik yaşadı.

AĞIR BİR VİRÜSE YAKALANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etti.

Son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı. Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.