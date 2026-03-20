Babası mirasından men etmişti! Ahmet Tatlıses'ten imalı bayram mesajı

Ahmet Tatlıses'in gündem olan paylaşımı

Ahmet Tatlıses'in oğlundan gelen "babamı öldürtmek için tetikçi tuttu" iddiası magazin dünyasında sarsıntı yaratırken; Ahmet Tatlıses, sitem dolu Ramazan Bayramı mesajıyla dikkat çekti.

Tatlıses, bayram namazı sonrasında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YİNE DE KİN TUTMAYIZ..."

"Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmız kim sahip çıkmış kim yok saymış... Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür"