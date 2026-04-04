Yaş 12 boy 1.80! İbrahim Tatlıses’in "altın ufağı" Elif Ada kocaman oldu

Çocuklarıyla yaşadığı polemiklerle sık sık adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, en küçük kızı Elif Ada'nın yeni yaşını kutlamak için eski eşi Ayşegül Yıldız ile bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan karede, Tatlıses'in "altın ufağım" diyerek seslendiği Elif, babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

2011 yılında dünyaevine giren ve kısa süre sonra yollarını ayıran İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız, kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Elif Ada'nın yeni yaşı için düzenlenen kutlamada çekilen kareyi Tatlıses, "İyi ki doğdun altın ufağım" notuyla paylaştı. Ünlü sanatçının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

BOYU ANNESİNİ GEÇTİ: "YAŞ 12, BOY 1.80" Son dönemde voleybol merakıyla bilinen Elif Ada'nın fiziksel değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Annesi Ayşegül Yıldız, geçtiğimiz günlerde kızının gelişimiyle ilgili gurur dolu şu ifadeleri kullanmıştı: "Boyu 1.80 oldu. Daha 12 yaşında ve şimdiden beni geçti. Forma numarası 14, Eda Erdem ablasını örnek alıyor. Yolun hep açık, şahane başarıların olsun çiçeğim."

BABASININ KOPYASI Sosyal medya kullanıcıları, Elif Ada'nın son halini görünce "Babasının kopyası", "İbrahim Bey'in genleri çok baskın" gibi yorumlarda bulundu. Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Elif Ada'nın genç bir kız olması, Tatlıses hayranlarını da duygulandırdı.

EVLİLİK GEÇMİŞİ İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın hikayesi 29 Eylül 2011'de Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde atılan imzalarla başlamıştı. 9 Nisan 2013'te dünyaya gelen Elif Ada, o günlerde ailenin en büyük mutluluk kaynağı olmuştu. Her ne kadar evlilikleri Kasım 2013'te sona erse de, eski çift, kızları için bir araya gelmeye devam ediyor.

Annesi Ayşegül Yıldız ile yaşayan Elif Ada, sadece babasına olan benzerliğiyle değil, sporcu kimliğiyle de dikkat çekiyor. Profesyonel olarak voleybolla ilgilenen Elif Ada, şimdiden 1.80'e ulaşan boyu ve sahadaki azmiyle gelecek vadediyor. Kaptan Eda Erdem'i örnek alan Elif Ada'nın bu başarısı, hem Tatlıses'i hem de Yıldız'ı gururlandırıyor.