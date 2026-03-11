İbrahim Tatlıses hayatını kurtarmış: Şehnaz Dilan yıllar sonra itiraf etti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Şehnaz Dilan, uzun süredir uzak kaldığı magazin gündemine, yıllar önce yaşadığı zorlu hayat mücadelesini paylaşarak geri döndü. Dilan, oğlunun lösemiyle savaştığı dönemde, İbrahim Tatlıses'in kendisine destek olduğunu söyleyerek "Gerçekten ölümden döndüm" dedi.

1980'li yılların sevilen oyuncusu Şehnaz Dilan, oğlunun ağır hastalığı döneminde yaşadığı maddi ve manevi çöküşü samimiyetle dile getirdi. O günleri "hayatımın en zor dönemi" olarak nitelendiren usta oyuncu, yaşadığı stres ve çaresizliğin kendisini de sağlığından ettiğini belirtti.

Dilan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise eski dostu İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafları oldu. Gazeteci Samet Aday'a verdiği röportajda oğlunun uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Dilan, yaşadıkları sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu söyledi.

"DERDİMİ HERKESE DE SÖYLEYEMEDİM" "8 ay kadar LÖSANTE'de kaldık. Devlet üç aya kadar yardımcı oluyor. Ben yine çalıştım, ara veremedim. Derdimi herkese de söylemedim" diyen Dilan, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

ESKİ DOSTU TATLISES'İ ARADI Yaşadığı sağlık sorunlarının da aynı dönemde ağırlaştığını belirten oyuncu, çaresiz kaldığı bir anda eski dostu İbrahim Tatlıses'i aradığını söyledi. "BEN ÖLÜYORUM DEDİM" Dilan o anları şu sözlerle anlattı: "Ben ölüyorum dedim. Hemen arabayı gönderdi. Buraya geldik, 'Ne gerekiyor?' dedi. Söyleyemedim… O an ne lazımsa sadece onu söyledim. Senet yapalım dedim, kabul etmedi."