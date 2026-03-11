CANLI YAYIN
İbrahim Tatlıses hayatını kurtarmış: Şehnaz Dilan yıllar sonra itiraf etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Şehnaz Dilan, uzun süredir uzak kaldığı magazin gündemine, yıllar önce yaşadığı zorlu hayat mücadelesini paylaşarak geri döndü. Dilan, oğlunun lösemiyle savaştığı dönemde, İbrahim Tatlıses'in kendisine destek olduğunu söyleyerek "Gerçekten ölümden döndüm" dedi.

1980'li yılların sevilen oyuncusu Şehnaz Dilan, oğlunun ağır hastalığı döneminde yaşadığı maddi ve manevi çöküşü samimiyetle dile getirdi. O günleri "hayatımın en zor dönemi" olarak nitelendiren usta oyuncu, yaşadığı stres ve çaresizliğin kendisini de sağlığından ettiğini belirtti.

Dilan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise eski dostu İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafları oldu.

Gazeteci Samet Aday'a verdiği röportajda oğlunun uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Dilan, yaşadıkları sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu söyledi.

"DERDİMİ HERKESE DE SÖYLEYEMEDİM"

"8 ay kadar LÖSANTE'de kaldık. Devlet üç aya kadar yardımcı oluyor. Ben yine çalıştım, ara veremedim. Derdimi herkese de söylemedim" diyen Dilan, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

ESKİ DOSTU TATLISES'İ ARADI

Yaşadığı sağlık sorunlarının da aynı dönemde ağırlaştığını belirten oyuncu, çaresiz kaldığı bir anda eski dostu İbrahim Tatlıses'i aradığını söyledi.

"BEN ÖLÜYORUM DEDİM"

Dilan o anları şu sözlerle anlattı:

"Ben ölüyorum dedim. Hemen arabayı gönderdi. Buraya geldik, 'Ne gerekiyor?' dedi. Söyleyemedim… O an ne lazımsa sadece onu söyledim. Senet yapalım dedim, kabul etmedi."

"ADETA HIZIR GİBİ YETİŞTİ"

Tatlıses'in kendisi için çok özel bir dost olduğunu vurgulayan Dilan, "Bakmayın bağırdığına çağırdığına… Gerçekten merhametlidir. O gün bana adeta hızır gibi yetişti. Gerçekten ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİ SÜRÜYOR

Öte yandan usta oyuncu, lösemi teşhisi konulan oğlunun 2020 yılında ilik nakli olduğunu ve tedavi sürecinin halen devam ettiğini söyledi.

Şehnaz Dilan kimdir?
▶Şehnaz Dilan, 1960 yılında İzmir'de Yugoslavya kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Türk oyuncu ve eski futbolcudur.

Şehnaz Dilan nerede doğdu?
▶İzmir'de doğmuştur.

Şehnaz Dilan kaç yaşında?
▶1960 doğumlu olan oyuncu 2026 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

Şehnaz Dilan oyunculuğa nasıl başladı?
▶Genç yaşlarda sporla ilgilenen Dilan, 1979 yılında İzmir Filizspor'da futbol oynadı. Daha sonra fotomodellik yaparken sinema dünyasına adım attı ve 1982'de İstanbul'a taşınarak oyunculuğa odaklandı.

Şehnaz Dilan'ın en bilinen filmleri hangileri?

▶Dilan'ın en bilinen filmleri Yoksul (1986), Aşık Oldum (1985), Kızlar Sınıfı (1984), Yorgun (1983), Umut Sokağı (1986) ve Vazife Uğruna (1986) şeklindedir.

Şehnaz Dilan günümüzde ne yapıyor?
▶2000'li yıllardan itibaren televizyon dizileri ve sinema projelerinde yer almaya devam eden oyuncu, kariyerini aktif şekilde sürdürüyor.

